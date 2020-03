Az Egyesült Államokban a vírusfertőzöttek száma meghaladta a Kínában regisztráltakét

Az Egyesült Államokban a vírusfertőzöttek száma meghaladta a Kínában regisztrált fertőzöttek számát – jelentette csütörtökön délután a Johns Hopkins egyetem és kórház.

A tekintélyes baltimore-i intézmény adatai szerint az Egyesült Államokban – washingtoni idő szerint csütörtökön délután – 82 ezer 404 fertőzést diagnosztizáltak az új típusú koronavírussal, míg Kínában 81 ezer 782 a regisztrált fertőzöttek száma.

Az amerikai tagállamok szerinti megoszlást tekintve a járvány legerőteljesebben New York államban és a vele szomszédos New Jerseyben, valamint a nyugati parti Kaliforniában szedi áldozatait. Az új típusú koronavírust egyedül New York államban csaknem 33 ezer embernél azonosították, és itt haltak bele a legtöbben a fertőzés nyomán kialakult betegségbe: 385 ember vesztette életét.



A gyorsan terjedő vírus az Egyesült Államokban eddig összesen 1173 ember életét követelte. Világszerte több mint 526 ezer embert diagnosztizáltak a fertőzéssel, és több mint 23 ezer a halálos áldozatok száma. Az amerikai egészségügyi szakemberek, köztük a vírus terjedésének visszafogását és a betegek kezelésének feltételeit összehangoló kormányzati munkacsoport tagjai folyamatosan arra figyelmeztetnek, hogy az Egyesült Államokban a vírus további gyors terjedésére, sőt új epicentrumok kialakulására lehet számítani.(MTI)