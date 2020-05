Az Egyesült Államok több tagállamában emelkedett a fertőzöttek száma

Az Egyesült Államok 17 tagállamából – köztük Kaliforniából és Alabamából – az újonnan diagnosztizált fertőzöttek számának emelkedését jelezték kedden.

Ugyanakkor a szigorú intézkedések enyhítését a legkorábban és legkiterjedtebb mértékben bevezető Georgiában folyamatosan csökken az új regisztrált fertőzöttek aránya.

Az állam republikánus kormányzója, Brian Kemp az elégedettségét fejezte ki a helyzet alakulásával. Kifejtette, hogy bővítik a vírustesztelések számát, de meggyőződése szerint szükséges beindítani a gazdaságot. Úgy fogalmazott: az egészséges gazdaság azt jelenti, hogy munkát s ezzel lehetőségeket teremtenek az embereknek, s ez már önmagában is egészségügyi kérdés, mert a munkanélküliség betegségeket hoz magával és elszegényedéshez vezet.

“Meg kell találnunk a helyes egyensúlyt” – szögezte le.



Georgiában – a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint – eddig 43 ezer koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, és több mint 1800 ember halt bele a vírus okozta Covid-19 nevű betegségbe.Az egész országban – szintén a baltimore-i kórházkomplexum adatai szerint – több mint 1 millió 660 ezer fertőzöttet regisztráltak, és meghaladta a 98 ezer főt a járvány halálos áldozatainak száma.Kedden, helyi idő szerint kora délután Andrew Cuomo, New York állam kormányzója sajtóértekezleten jelentette be, hogy nagy infrastrukturális beruházásokkal szeretné fellendíteni az általa irányított állam gazdasági helyzetét.“Újra kell indítani a gazdaságot, munkát kell adni az embereknek” – hangoztatta, leszögezve, hogy “ha van pillanat, amikor nekivághatunk ezeknek a beruházásoknak, akkor az most jött el”.Azt mondta, hogy tervei szerint ezek a beruházások elsősorban a vasúti közlekedést és a közúti szállítást, valamint a New York repülőterei közötti összeköttetés javítását érintenék.A kormányzó arról nem szólt, hogy milyen anyagi forrásokból valósítaná meg e beruházásokat. Úgy fogalmazott: a szövetségi kormányzat partnerségére is számít. Csakhogy több tagállam már korábban jelezte: nem értene egyet azzal, ha a szövetségi kormányzat a járvány előtt rosszul gazdálkodó tagállamokat, köztük New Yorkot is, a járványra hivatkozva segítené meg, csökkentve ezzel a többi, korábban jól gazdálkodó tagállam támogatására fordítható összeget.(MTI)