Az easyJet üzleti jelentése a 2020. március 31-én záruló hathónapos időszakról

Az easyJet 185m és 205m GBP közötti adózás előtti headline veszteségre számít, ami éves szinten javulást jelent az első félévi, adózás előtti headline veszteséghez képest (2019 első félév: 275m GBP).

A jelentős költségmegtakarítási intézkedések, 24 új repülőgép megvásárlásának elhalasztása és jelentős új finanszírozási források bevonása biztosítja, hogy az easyJet megfelelő likviditással rendelkezik a flotta hosszú leállításának átvészeléséhez.

Johan Lundgren, az easyJet elnök-vezérigazgatója így nyilatkozott:

− Az első félévnek a koronavírust megelőző szakaszában nagyon erős teljesítményt nyújtottunk, ami jól bizonyítja az easyJet üzleti modelljének erejét.

Azóta pedig rendkívül büszke vagyok a cég valamennyi területén dolgozó összes munkatársamra és arra, ahogy végigdolgozták ezt a nehéz időszakot, hogy elérhessük a jelenlegi stabil pozíciónkat. Gyorsan reagálva meghoztuk azokat az intézkedéseket, melyekkel meg tudtunk felelni a vírusjárvány kihívásainak, és egy körülbelül hét hetes időszak alatt a következőket hajtottuk végre:

Beindítottunk egy költségcsökkentési kezdeményezést és jelentősen visszaszorítottuk a készpénzkiadásainkat;

Egy gondosan megtervezett és végrehajtott folyamat segítségével leállítottuk a teljes flottánkat;

Elkészítettünk a flottabővítési szerződés módosítását, melyben elhalasztottuk 24 repülőgép megvásárlását, ugyanakkor megőriztük azt a rugalmasságunkat, melyre nagy szükségünk lesz, amikor majd véget ér a válság;

o Ez a módosítás néhány további projekt elhalasztásával és törlésével együtt segített mintegy 1 milliárd GBP-vel csökkenteni a következő három évben esedékes tőkeberuházásokat, és végül:

Végrehajtottunk egy olyan finanszírozási programot, mely csaknem 2 milliárd GBP extra készpénzállományt eredményez majd, ez pedig jelentősen erősíti az easyJet likviditását.

− E meghatározó lépések eredményeképpen az easyJet képessé vált egy elhúzódó leállás átvészelésére is.

− Továbbra is a vállalat hosszú távú érdekeit szolgáló lépésekre összpontosítunk, és arra, hogy a járvány elmúltával minden feltétel adott legyen ahhoz, hogy újból elkezdhessünk repülni. Bár munkatársaink nagy többsége most nem tud dolgozni, egy maroknyi csapat e pillanatban is fáradhatatlanul azon van, hogy segítsen az utasainknak és megtervezze a visszatérésünket, bármikor legyen is az.

Árbevétel

A 2020. március 31-ével végződött hat hónap teljes árbevétele 1,6%-kal 2382 millió GBP-re nőtt (2019. első félév: 2343 millió GBP), miközben a férőhelyek száma2 7,6%-kal 42,7 millióra csökkent (2019. első félév: 46,2 millió).

A várakozások szerint a légitársaság egy ülőhelyre jutó árbevétele változatlan árfolyamon számolva 10,2%-kal nőtt. Ez azt tükrözi, hogy tovább tartott az első negyedévben tapasztalt meggyőző teljesítmény − januárban és februárban, mielőtt életbe léptek a koronavírus-járvány miatti utazási korlátozások, az egy ülőhelyre jutó árbevétel igen jól alakult.

március 30-án az easyJet teljes flottája a földre kényszerült. A 2020/21-es téli szezonra a szokásosnál korábban megnyitottuk a foglalást, hogy az utasok könnyebben tudjanak előre tervezni. A téli foglalások jóval előrébb járnak, mint tavaly ilyenkor, és ebben olyan utasok is vannak, akik a járvány miatt elmaradt utazásaikat teszik át egy későbbi időpontra.

A járvány ideje alatt utasainknak lehetővé tesszük, hogy a jegyüket (díjmentesen) másik járatra módosítsák, a foglalásuk értékének megfelelő kupont kérjenek, vagy visszakérjék a jegyük árát. Amióta bevezettük az online kupon lehetőségét, a törölt járatok utasainak több mint a fele ezt, vagy egy másik járatot választotta.

Ebben a pillanatban még nem tudjuk biztosan, hogy mikor indulnak újra a járataink. A változó jogszabályok és az utasok igényei alapján folyamatosan értékeljük a helyzetet, és időben tájékoztatni fogjuk k a közönséget. Stratégiai, hálózati és adatfeldolgozó teamjeink különböző igényforgatókönyveket értékelve tervezik a járatok újraindítását, amire akár a döntéstől számított két hét alatt is sor kerülhetne.

Üzemi költségek

Várakozásaink szerint az első félévi üzemi költségek a különböző költségtételek (pl. üzemanyag és reptéri díjak) csökkenése következtében 1,6%-kal estek.

A légitársaság egy ülőhelyre jutó headline költségei változatlan árfolyamon számolva várhatóan 9,5%-kal csökken az első félév során.

Az első félévben az egy ülőhelyre jutó, üzemanyagköltségen kívüli költségek változatlan árfolyamon számítva várhatóan kb. 5%-kal nőttek, ami megfelel a korábbi, 4-6%-os előrejelzéseknek. A növekedés hátterében a következő tényezők álltak:

A félév során a tervezettnél lassabban nőtt a kapacitás;

Az állandó jogszabályi és inflációs nyomás, valamint az első negyedévi beszámolóban már említett, egyszeri karbantartási díj rányomta bélyegét a repülőtéri díjakra és a földi kiszolgálás költségeire;

A tulajdonlás költsége, valamint

A személyzettel kötött bérmegállapodások és a magasabb megtartási szintek.

A koronavírus-járvány hatására a költségek további 4,5%-kal emelkedtek – ennek okai a következők voltak:

Jelentősen megemelkedtek a járatkimaradásokból származó költségek;

Márciusban az összes pilóta és a teljes személyzet szolgálatban volt, bár számos járatot törölnünk kellett; a szabadságolások csak az első félév vége után kezdődtek meg, és

Jelentősen csökkent az ülőhely-kapacitás.

E költségnövekedést bizonyos mértékig ellensúlyozták az alábbi tényezők:

A repülési navigációs díjak csökkenése;

Alacsonyabb marketingköltségek;

Alacsonyabb reptéri díjak, és

A teljes bérlés (wet leasing) költségei.

Üzletvitelünk minden szintjén határozott lépéseket tettünk a költségek és a nem létfontosságú kiadások csökkentése érdekében, hogy ezzel is csökkentsük a koronavírus hatását. A repülőgépek földön tartása számottevő költségmegtakarítást eredményez. A legnagyobb mértékben módosult költségtételeink a következők:

Üzemanyag – Az easyJet nem köt „vidd vagy fizess” (take or pay) jellegű szerződéseket az üzemanyag-beszállítókkal. Üzemanyag-tendereink mindig csak irányadó mennyiségekre vonatkoznak. Ha nem hívjuk le a szerződött mennyiséget, akkor nem kell fizetnünk. (Az üzemanyag-fedezeti intézkedésekkel kapcsolatos megjegyzéseket lásd lejjebb.)

Repülőterek és földi kiszolgálás – teamjeink gyorsan reagáltak, hogy csökkentsük a költségeket. Most, amikor a flottánk a földön van, gyakorlatilag nincsenek ilyen díjfizetési kötelezettségeink.

Személyzet – az easyJet dolgozóinak többsége áprilisban és májusban szabadságon van, és csak egy maroknyi csapat dolgozik a központi fontosságú funkciókban. Működésünk minden országában kínálunk valamilyen állami támogatást a válság idején. Az easyJet megállapodást írt alá az Egyesült Királyságban a Unite és a BALPA szakszervezettel a személyzet és a pilóták szabadságolási feltételeivel kapcsolatban, és minden országban együttműködik a szakszervezetekkel és üzemi tanácsokkal.

Repülési navigáció – a díjfizetési határidőket meghosszabbítottuk.

Karbantartás – minden nem kritikus karbantartási feladatot elhalasztottunk.

Értékesítés és marketing – jelenleg gyakorlatilag nem merülnek fel reklám- és marketingköltségeink. Várhatóan lesznek ilyen kiadásaink, amikor megkezdődik a talpra állás.

Bár az easyJet holidays-en belül is hajtottunk végre költségcsökkentő intézkedéseket, annak már így is jelentősek voltak a változó költségei, ebből adódóan az easyJet holidays üzleti modellje alacsony kockázatot jelent, és nem kapcsolódik hozzá raktárkészlet-kockázat.

Több nagyobb beszállítónkkal (repülőterekkel, földi kiszolgálókkal és üzemanyag-beszállítókkal) sikerült megállapodnunk a fizetési határidők meghosszabbításáról, ami a cash-flownk egyes elemeinek későbbre halasztását eredményezte. Megvizsgáltuk a különböző országok kormányai által életbe léptetett adófizetési lehetőségeket, többek között a fizetési kedvezményeket és a visszaigényelhető társaságiadó-előlegeket. Becsléseink szerint amíg a flottánk a földön van, a folyó üzemi költségeink 30-40 millió GBP között lesznek hetente, szemben a teljes menetrendi üzemre jellemző heti kb. 125 millió GBP-vel.

Tőkeköltségek

Az easyJet április 9-én bejelentette, hogy megállapodott az Airbusszal összesen 24 repülőgépnek a 2020-as, 2021-es és 2022-es pénzügyi évre tervezett szállításának elhalasztásáról. Ennek eredményeként a flottabővítési terveinkben szereplő, korábban bejelentett alábbi szállítások későbbi időpontra tolódnak:

2020-as pénzügyi évben: 10 repülőgép

2021-es pénzügyi évben: 12 repülőgép

2022-es pénzügyi évben: 2 repülőgép.

A fentiek alapján az easyJet 2021-ben nem vesz át új gépet, és fenntartja a jogot, hogy öt további gépnek a 2022-es pénzügyi évben történő átvételét is későbbi időpontra tolja. Az elhalasztott gépátvételek pontos időpontjáról a felek a keresleti környezet alakulásának függvényében fognak megállapodni.

Repülőgépek száma 2020. márc. félév 2020. szept. pü. év 2021. szept. pü. év 2022. szept. pü. év 2023. szept. pü. év Korábbi minimum 337 352 330 309 304 Korábbi maximum 337 352 354 365 383 Új minimum 337 335* 302 286 281 Új maximum 337 342 332 338 353 Várható szállítások 8** 6** 0 8-13 7-29

Az easyJet bázisflottájának a 2020 szeptemberével végződő pénzügyi évre tervezett mérete 335 gép.

* 6 db régebbi gép még lebonyolítandó értékesítését is beleszámítva.

** 2020 fennmaradó részében 6 db gép szállítása várható. Ezzel együtt az év során összesen 14 gép kerülne leszállításra.

Néhány további más projektet is elhalasztottunk vagy töröltünk. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően három éves távlatban kb. 1 milliárd GBP-vel tudtuk csökkenteni a tőkeberuházásaink összegét.

A várható bruttó cashflow frissített értékei a következők:

2020-as pénzügyi év 2021-es pénzügyi év 2022-es pénzügyi év 2023-as pénzügyi év kb. 900m GBP kb. 600m GBP kb. 1000m GBP nem ismert

Az Airbusszal kötött megállapodással kapcsolatban fontos megemlíteni a következőket:

Az easyJet vis majorra hivatkozva nem állhat el a szerződéstől. Ez általános gyakorlat a repülőgép-vásárlási szerződések kapcsán.

Ennek ellenére, amennyiben az easyJet megpróbálna elállni az Airbusszal kötött szerződéstől: A meglévő flottánk működtetéséhez a gyártótól kapott közvetlen, ún. OEM-támogatás költsége jelentősen megemelkedne, mivel az easyJetnek közvetlenül az egyes szolgáltatóktól kellene megvásárolnia különböző nélkülözhetetlen szoftverlicenceket, képzési szolgáltatásokat és a helyszíni támogatást, emellett elveszítené a gépek hosszú távú üzemeltetését lehetővé tevő szavatosságokat és jótállásokat; Az easyJetnek vissza kellene fizetnie a 2013-as szerződés alapján eddig leszállított 45 repülőgépre kapott, jelentős összegű árengedményt; Az easyJetet terhelné a felelősség minden olyan, jövőbeli veszteségért, melyről a gépek gyártója be tudná bizonyítani, hogy a szerződéstől való elállásunk eredményeképpen következett be.



A easyJetnek 24 olyan operatívlízing-megállapodása is van, melyeket a következő 16 hónap során kell megújítania, ami további rugalmasságot biztosít nekünk, ide értve e szerződések halasztását és megszüntetését is.

E lépések következtében lehetőség van arra, hogy flottánk a korábban tervezettnél jelentősen kisebb legyen, miközben megőrizzük rugalmasságunkat, hogy reagálni tudjunk a jövőbeli keresleti viszonyokra.

Finanszírozás

Az easyJet bejelentette, hogy aláírt két, összesen 400 millió GBP összegű, fix lejáratú hitelszerződést. Mindkettő 2022-ben jár le, és fedezetüket légi járművek alkotják.

Amint azt a hónap elején bejelentettük, az easyJet a Covid Corporate Financing Facility (CCFF) formájában sikeresen kibocsátott 600m GBP összegű kereskedelmi értékpapírt. Ez egy fedezetlen, rövid lejáratú és kedvező feltételekkel kibocsátott instrumentum. Az easyJet teljes mértékben lehívta 500 millió USD összegű megújuló, légi járművekkel fedezett hitelkeretét is. E két intézkedés hatására az easyJet összesen kb. 1 milliárd GBP összegű készpénzforrást teremtett elő.

A fentieken kívül továbbra is kapcsolatban álluk az aktív bérbeadói piaccal, mely érdeklődést mutat arra, hogy adásvételi és visszlízing-szerződések alapján repülőgépeket szerezzen be az easyJettől. Az ezzel kapcsolatos fejleményekről megfelelő időben tájékoztatást teszünk majd közzé – a várható bevétel 400-550 millió GBP között lesz.

E további finanszírozás-teremtő intézkedéseket követően flottánk kb. 50%-a marad tehermentes.

Arra számítunk, hogy a fenti finanszírozási kezdeményezések végrehajtásával további mintegy 1,85-1,95 milliárd GBP likviditásra teszünk szert, ami kb. 3,3 milliárd GBP elméleti készpénzegyenleget jelent majd.

Elvégeztünk azoknak a forgatókönyveknek az elemzését, melyek szerint flottánk 3, 6 és 9 hónapon át marad a földön, az alábbiak feltételezésével:

Azoknak az utasoknak az aránya, akik a visszatérítést választják egy nem készpénzes alternatívával (nevezetesen egy kuponnal vagy egy későbbi időpontra lefoglalt járattal) szemben, a jelenleg tapasztalthoz hasonló marad;

Személyzetünk május végéig marad szabadságon;

Nem történnek érdemi változások a kártyaelfogadó pénzintézetekkel fennálló megállapodásainkban;

Érdemben nem változnak az árfolyamok és az üzemanyag-árak;

Az új foglalásokból származó árbevétel minimális marad.

Az elemzés azt mutatta, hogy elegendő készpénztartalékkal rendelkezünk ahhoz, hogy az alábbiak szerint megőrizzük likviditásunkat a következő forgatókönyvek bekövetkezése esetén:

Egy háromhónapos leállás alatt az easyJet kb. 1,2 milliárd GBP készpénzt használna fel;

Egy hathónapos leállás alatt az easyJet kb. 2,2 milliárd GBP készpénzt használna fel;

Egy kilenchónapos leállás alatt az easyJet kb. 3,0 milliárd GBP készpénzt használna fel.

Mivel a tartós leállás esélye nem zárható ki, az easyJet tovább keresi a lehetséges likviditás-megőrzési és finanszírozási lehetőségeket.

Egy tartós leállás során módunk lenne a karbantartási költségek további halasztására. Folyamodhatnánk további állami támogatásért a tartós szabadságolás és az adóelengedés témakörében, ezenkívül további üzemeltetési és szervezeti változtatásokat is bevezethetnénk.

Üzemanyag és árfolyamok

A flotta teljes leállása és a későbbiekben várható alacsonyabb kapacitáskihasználtság miatt az easyJet mind a repülőgép-üzemanyag, mind az árfolyamok tekintetében jelentősen felülfedezett helyzetben van. Ez hátrányosan fogja érinteni az első félévi eredménykimutatást, mivel a könyvekben megjelenik majd a felesleges fedezet értéke. Ráadásul mivel a jövőbeli tőkeberuházások paramétereiről csak a későbbiekben fogunk megállapodni, ezek fedezéséről is gondoskodnunk kell, amikor tisztábban látjuk az adott tételt érintő körülményeket.

A felülfedezettség hatásainak enyhítése érdekében különböző lépéseket tettünk a 2020 áprilisától 2021 októberéig tartó időszak vonatkozásában, például megszüntettük a repülőgép-üzemanyag fedezeti pozícióinkat azokra az időszakra, amikor a flottánk a földre kényszerül. A fedezeti pozíciókat a későbbiek tekintetében fenntartjuk, hogy kihasználhassuk az alacsony árak előnyeit. Amikor pontosabban látjuk, hogy várhatóan meddig nem tudunk felszállni, az easyJet szokásos fedezeti programja újból hatályba lép mind az üzemanyag, mind az árfolyamok vonatkozásában.

Nem headline tételek

Az első félévi, nem headline tételek között várhatóan szerepel majd 175-185 millió GBP az üzemanyag és az árfolyamok4 fent említett felülfedezése miatt. Ezt az összeget könyvvizsgálóink még pontosítani fogják.

Ügyfélkiszolgálási és üzemi teljesítmény

A pontossági teljesítmény (OTP, On-time Performance) 82%-os volt. Ügyfél-elégedettségi mutatónk 76,8%-os volt, ami abból adódott, hogy a februári, jelentős olaszországi járatkimaradásoktól kezdve egészen a teljes flottánk március végi földre kényszerüléséig rendkívül sok érdeklődő ügyfél fordult telefonos ügyfélszolgálati központjainkhoz. Egyes call-centereinket a közösségi távolságtartási szabályok miatt ideiglenesen be is kellett zárnunk.

Pontossági teljesítmény − érkezések 15 percen belül Január Február Március 2. n. év. 2020 85% 78% 84% 82% 2019 83% 82% 80% 82%

Forgalmi statisztikák

A járatkihasználtsági mutató3 2020 második negyedévében 89,0 volt, annak ellenére, hogy februártól kezdve jelentős volt az érvényes jeggyel rendelkező, ám mégsem utazó (ún. no-show) utasok aránya.

Január Február Március 2. n. év Utaslétszám (millió)1 5.9 6.5 3.9 16,4 Utasszám-növekedés 1,7% 0,5% (49,4)% (18,4)% Járatkihasználtsági mutató3 89,8% 92,3% 83,0% 89,0%

Közgyűlés

Amint azt korábban már bejelentettük, az Igazgatótanács megerősítette, hogy a törvényben előírtaknak megfelelően összehívja az easyGroup által a UBS Private Banking Nominees Limited és a Vicados Nominees Limited-en keresztül igényel közgyűlést. A közgyűléssel kapcsolatos további bejelentésekre és információk közzétételére időben sor fog kerülni.

Kilátások

Jelenleg, a tartós bizonytalanságra való tekintettel nem áll módunkban pénzügyi előrejelzéssel szolgálni a 2020-as pénzügyi év hátralevő részére vonatkozóan. Ettől függetlenül minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy csökkentsük a kiadásainkat, szinten tartsuk a készpénzfelhasználásunkat, javítsuk a likviditásunkat, megóvjuk a vállalatot a további kedvezőtlen következményektől, és biztosítsuk azt, hogy kedvező feltételekkel kezdhessünk ismét repülni.

Az első félév adózás előtti headline vesztesége várhatóan 185-205 millió GBP6 között lesz.

Az első félév eredménykimutatásban szereplő adózás előtti vesztesége várhatóan 360-380 millió GBP lesz, ebben már benne van az üzemanyag és az árfolyamok felülfedezéséből adódó 175-185 millió GBP is6.

Az FCA által a közelmúltban közzétett új beszámolókészítési irányelvek miatt az easyJet a 2020. március 31-ig tartó hat hónapra vonatkozó, első félévi eredményeit 2020. június 30-án fogja nyilvánosságra hozni.

Az első félév főbb pénzügyi adatai6

A következő napon véget ért hat hónap vonatkozásában: 2020. március 31. 2019. március 31. Változás +/(−) Utaslétszám (millió)1 38,6 41,6 (7,4)% Ülőhelyszám (millió)2 42,7 46,2 (7,6)% Járatkihasználtsági mutató (%)3 90,3% 90,1% 0,2 %pont Teljes árbevétel (millió GBP) 2,382 2,343 1,6% Utas-árbevétel (millió GBP) 1,833 1,824 0,5% Egyéb árbevétel (millió GBP) 549 519 5,7% Légitársaság egy ülőhelyre jutó teljes árbevétele (GBP) 55,60 50,71 9,6% Légitársaság egy ülőhelyre jutó teljes árbevétele változatlan árfolyamon számolva (GBP) 55,87 50,71 10,2% Légitársaság egy ülőhelyre jutó, eredménykimutatásban szereplő teljes headline költsége (GBP) (59,75) (56,66) (5,5)% Légitársaság egy ülőhelyre jutó teljes költsége változatlan árfolyamon számolva (GBP) (60,76) (56,66) (7,2)% Légitársaság headline költsége üzemanyagköltség nélkül, változatlan árfolyamon számolva (GBP) (47,81) (43,64) (9,5)% Elérhető ülőhelykilométer (ASK) (millió) 46 753 49 367 (5,3)% Fizetőutas-kilométer (RPK) (millió) 42 920 45 091 (4,8)% Átlagos szektorhossz (km) 1095 1068 2,5%

Megjegyzések:

Ez a kifizetett ülőhelyek számát jelenti. Ebbe a kategóriába azok az ülőhelyek is beleszámítanak, melyeket az utas végül nem vett igénybe, mivel az easyJet nem téríti vissza a jegy árát, vagyis ha egy gép felszállt, a meg nem jelent (no-show) utas általában nem jogosult járatmódosításra vagy visszatérítésre. A kifizetett ülőhelyek körébe beletartoznak a promóciós célból rendelkezésre bocsátott és a hivatalos ügyben repülő dolgozók által elfoglalt helyek is.

A kapacitás a tényleges ülőhelyszámon alapul.

Ez az adat az utasok számát az utasok rendelkezésére álló ülőhelyek számának arányában jeleníti meg. A kihasználtsági mutatót nem súlyozzuk a változó járat- (vagy szektor-) hosszak figyelembe vétele céljából.

370 USD/metrikus tonna azonnali (spot) üzemanyag-árral számolva. USD/GBP árfolyam: 1,22, EUR/GBP árfolyam: 1,13

A kb. 400 millió GBP összegű fix lejáratú hitelekre vonatkozóan a Finanszírozás c. pontban közölt adatok belső információnak minősülnek. A piaci visszaélésről szóló irányelv (Market Abuse Regulation, MAR) szempontjából a jelen közlemény megjelentetéséért felelős személy Maaike de Bie, Company Secretary.