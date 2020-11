Az e-kereskedelmi forgalom 25-30 százalékkal nőhet a negyedik negyedévben a GKI és az Árukereső szerint

Az e-kereskedelmi forgalom 25-30 százalékos bővülésére számít az idei utolsó negyedévben a GKI Digital és az Árukereső.hu, ezzel az év egészében 30 százalékot meghaladó lesz a növekedés az előző évhez képest.

Az MTI-hez pénteken eljuttatott legfrissebb összefoglalójukban kiemelték: az idei várható növekedés kétszerese a tavalyinak.



Felidézték, hogy a koronavírus e-kereskedelemre gyakorolt hatása közvetve már az első negyedévben is érezhető volt, de a második negyedévre vált igazán meghatározóvá. Az online kereskedelem forgalma az első negyedévben 21, míg a másodikban 47 százalékkal volt nagyobb, mint az előző év azonos időszakában. A harmadik negyedévben 19 százalékos volt a bővülés, de így is az elmúlt öt év leggyorsabb növekedése az idei. Az első kilenc hónap online forgalma 30 százalékkal haladta meg 2019 azonos időszakáét, elérve a bruttó 526,5 milliárd forintot.A GKI Digital és az Árukereső.hu közös felmérésének adataiból az is látszik, hogy a 2020-as forgalombővülés leginkább a műszaki és számítástechnikai cikkek, a barkács- és lakásfelszerelési eszközök, valamint az élelmiszerek, illetve a drogériai és háztartási termékek területén volt jelentős. A műszaki cikkek online értékesítéséből származó forgalom csak a második negyedévben 84 százalékkal bővült az előző év hasonló időszakához viszonyítva, a harmadik negyedév pedig további 28 százalékos növekedést hozott. Tavaly a műszaki szektor online forgalma még az utolsó, ünnepi negyedévben sem tudott ilyen mértékben bővülni.Az év végi hajrá még hátra van, de a közlemény szerint ennek kimenetele, dinamikája talán sosem volt ennyire kiszámíthatatlan, mert a megváltozott piaci környezetben a vásárlók reakciói és anyagi lehetőségei is jóval kiszámíthatatlanabbá váltak.A GKI Digital és az Árukereső.hu szerint a korlátozások miatt ismét sok vásárlás terelődik át az online piacra, így az e-kereskedelem ezúttal is jól járhat, de hogy pontosan mennyire, az erősen függ az aktuális járványhelyzettől és az esetleges további korlátozásoktól. Az eddigiek alapján erős, de még kezelhető volumeneket hozó, logisztika és készletezés szempontjából nyugodt szezonja van az e-kereskedelemnek – közölték.Felidézték azt is, hogy október végi lakossági kutatásuk szerint a válaszadók tavaly átlagosan nyolc embernek adtak ajándékot karácsonykor, de idén a legszűkebb családra és a közeli barátokra, 5-6 főre korlátozódik ez a lista. Átlagosan 52 300 forint az ajándékokra szánt keret, ami az előző évihez képest 8 százalékos emelkedés, tehát az inflációt meghaladó mértékű növekedés várható a költésekben, és az egy emberre jutó ajándékok értéke megnő.(MTI)