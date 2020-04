Az AutoWallis rekordévet zárt tavaly

Rekordévet zárt az AutoWallis 2019-ben: konszolidált árbevétele 19 százalékkal 75,3 milliárd forintra növekedett az előző évi 63,1 milliárd forintról, EBITDA mutatója pedig 17 százalékkal 2,982 milliárd forintra bővült 2,5 milliárd forintról – ismerteti a társaság a nemzetközi számviteli szabványok szerint készült konszolidált éves beszámolójában, amelyet a Budapesti Értéktőzsde honlapján hozott nyilvánosságra kedden.

Az AutoWallis Nyrt. az MTI-hez eljuttatott közleményében megállapítja: a magyar tőzsde autós vállalata jó úton halad stratégiája megvalósításában, amely szerint 2024-ben árbevétele már 130 milliárd forint fölé emelkedhet.A közleményben ismertetik: az AutoWallis csoport működésére hatással van a változó európai autópiac, de tevékenysége, hatékonysága, üzleti lehetőségei, értékteremtő képessége szempontjából tényleges működési területének, Közép-Kelet-Európának és a Balkánnak a gazdasági teljesítménye a mérvadó. Az AutoWallis Csoport a magyarországi és nemzetközi piacain is elsősorban a prémium szegmensben van jelen, ahol az általa képviselt BMW és MINI márka esetében 18 százalékos növekedést ért el, miközben a magyar prémium piac 14,5 százalékkal növekedett.Az eredményekhez a vállalat mindhárom üzletága hozzájárult: a legnagyobb mértékben, 31 százalékkal a belföldi disztribúciós üzletág bővült, az autóipari szolgáltatói üzletág pedig 19 százalékkal növekedett. A nemzetközi disztribúciós üzletág árbevétele 8 százalékkal nőtt a nyugat-európai teljes autópiaci stagnálásával szemben.Ormosy Gábor, a csoport vezérigazgatója a 2019-es eredményt értékelve elmondta: a számok alátámasztják, hogy az AutoWallis a tavaly év elején meghatározott ötéves stratégiája mentén halad, amelyben azzal számolnak, hogy 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatói lesznek.A növekedést a társaság egyrészt organikus, másrészt akvizíciós úton kívánja megvalósítani. A csoport a jelenleg képviselt márkák képviseletét további országokban is szeretné megszerezni, míg az AutoWallis által jelenleg lefedett 14 országban további 2-3 új autómárka képviseletét szeretnék elnyerni, illetve kiskereskedelmi hálózatukat a régióban is kiterjeszteni. Kiemelt cél a jelenlegi (szerviz, autókölcsönzés) és a gyorsan növekvő mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatási portfolió bővítése.A társaság közölte: noha a tavalyi eredmény az osztalékfizetést lehetővé tenné, a koronavírus miatti kiszámíthatatlanabb környezet és a növekedés finanszírozása érdekében az igazgatóság nem javasolja osztalék kifizetését az idén.Az Autowallis résvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik, keddi záróára 79 forint volt, elmúlt éves maximuma 154 forint, minimuma 51,2 forint.(MTI)