Komolyan vizsgálja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által indított Növekedési Kötvényprogramban (NKP) való részvétel lehetőségét az AutoWallis, melynek előfeltételeként már meg is szerezte a szükséges hitelminősítést. Az MNB felkérésére a Scope Ratings elvégezte a társaság minősítését, és B+ besorolást adott. Az AutoWallis többféle lehetőséget is mérlegel azzal kapcsolatban, hogy milyen forrásbevonási módot választ a tavasszal meghirdetett stratégiájának megvalósításához, és az NKP-t is előnyös lehetőségnek tartja.

Az AutoWallis tavasszal meghirdetett stratégiájában árbevételének robosztus növekedését tervezi: 2024-re nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint akvizíciók nélkül a tavalyi 65,5 milliárd forintos árbevételének több mint duplázásával számol, így az 142 milliárd forint lehet, míg akvizíciókkal közel háromszorozással, 187 milliárd forinttal kalkulál. Mindez a pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményt ennél is nagyobb ütemben növelheti: organikus növekedéssel az EBITDA közel a négyszeresére, 7,9 milliárd forintra, míg akvizíciókkal négy és félszeresére, 9,5 milliárd forintra ugorhat. A növekedést az AutoWallis több módon kívánja finanszírozni. A vállalat a működésből származó eredmény egy részének visszaforgatása mellett hitelfinanszírozásra, valamint tőkebevonásra is épít, melyekben intézményi befektetőkre is számít. Az akvizíciók történhetnek apporttal, de finanszírozhatóak egyedi projekthitellel, kötvénnyel, zártkörű tőkeemeléssel, nyilvános részvénykibocsátással, vagy akár az AutoWallis fő tulajdonosának, a Wallis Asset Management-nek (WAM) kifizetett osztalék tőkeemelésként történő visszajuttatásával.

Az MNB által meghirdetett NKP-t kedvező forrásnak tartja, így jelenleg mérlegeli annak a lehetőségét, hogy a program keretében mintegy 3 milliárd forint összegben kötvényeket bocsásson ki, amennyiben az szükséges a csoport hitelszerkezetének optimalizálásához. Az NKP-ban való részvétel feltétele, hogy a kibocsátandó kötvények megfelelő minősítést szerezzenek egy Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által nyilvántartásba vett hitelminősítőtől. Az MNB felkérésére a Scope Ratings elvégezte az AutoWallis minősítését, és B+ besorolást adott a vállalatnak.támogatja a stratégia megvalósítását, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az AutoWallis az esetleges kötvénykibocsátás részleteiről és felhasználási módjáról várthatóan csak késő ősszel hoz majd döntést.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalat 2018-as, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján számított konszolidált 65,5 milliárdos árbevételének duplázását tervezi 2024-re, melyet elősorban organikus úton akar elérni. A vállalat célja emellett, hogy az autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos, akvizíciós úton történő szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A csoport tagjai közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna, valamint a Wallis Autókölcsönző. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, a Saab alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car, melyek közül a BMW a prémium autópiacon, míg a Sixt az autókölcsönző piacon foglal el domináns pozíciót. www.autowallis.hu