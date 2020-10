Az autósok egyre nagyobb aránya tér át a négy évszakos gumiabroncsra

A Bridgestone szakértői szerint 2020-ban a járványhelyzet alatt kevesebbet autózók abroncshasználati szokásainak megváltozása is növeli a négy évszakos gumiabroncsok iránt évek óta bővülő hazai keresletet. Az évről évre tapasztalható növekedés elsősorban a folyamatos új technológiai fejlesztésekből eredő minőségjavulásnak köszönhető. Eközben a nyári és téli gumikból idén januártól szeptemberig kevesebb fogyott 2019 azonos időszakához képest. A 2020-ban eladott abroncsok 5,5 százaléka volt négy évszakos, és az év hátralévő részében ez az arány várhatóan még tovább fog növekedni.

2020 januárja és augusztusa között itthon a négy évszakos abroncsok iránti kereslet mintegy negyedével nőtt, miközben a nyári és téli gumik eladásai mérsékelten, 6-10 százalékkal csökkentek. Az Europool adatai azt mutatják, hogy míg a teljes abroncspiac az elmúlt öt évben lassú emelkedést, illetve az utóbbi másfél évben stagnálást mutat, addig az egész évben használható gumik gyors ütemben törnek előre.

Az négy évszakosok eladási aránya júliusban kiugró volt (8,5%), elérte a tavalyi 4,4 százalékos éves szint közel kétszeresét, és augusztusban is átlagon felüli maradt ez a szám (6,9%). Lengyelországban a 2020-as arány már 12 százalék feletti, Németországban pedig idén először átlépte a 20 százalékot.

Az ősz rendszerint a téli abroncsok vásárlásának időszaka, ám a várható hazai és nemzetközi utazási korlátozások hatására többen dönthetnek úgy, hogy a téli garnitúra helyett négy évszakosra váltanak, hogy a téli alacsonyabb kihasználtság esetén tavasszal megspórolják az abroncscserét.

„A Bridgestone-nál azt tapasztaljuk, hogy az autótulajdonosok egyre inkább nyitnak a négy évszakos abroncsok irányába. Egyrészt az autós utazások számának és távolságának korlátozások miatti csökkenése hosszú távon a költséghatékonyabb alternatíva felé tereli az autósokat, másrészt az elmúlt években megjelenő új fejlesztésű keverékek megbízható teljesítményükkel egyre inkább elnyerik a bizalmukat” – hangsúlyozta Hunyadi Szabolcs, a Bridgestone Europe NV/SA, Magyarországi Fióktelepének személygépjármű-abroncs üzletágvezetője.

A prémium négy évszakos termékkategória az abroncsgyártási technológiák egyik leggyorsabban fejlődő ága. A legújabb termékek akkor versenyképesek, ha a lehető legszélsőségesebb útviszonyok között is ugyanúgy vagy közel olyan jól teljesítenek, mint a nyári és téli gumik az adott évszakban. Ideális esetben a keveréknek akár a levegő 40-50 fokos hőmérséklet-ingadozását is el kell tudnia viselni – az aszfalton a határértékek pedig akár még szélsőségesebbek lehetnek –, miközben folyamatosan jó teljesítményt kell nyújtania.

A szakember a kategória egyik csúcstermékét, a 15 és 21 col között 82 méretben gyártott Bridgestone Weather Control A005evo prémium abroncsot hozta fel példának: „Az A005evo gumi valamennyi méretben kategóriájának „A”, azaz legjobb besorolású nedves tapadási mutatójával rendelkezik, kiváló havas teljesítményére megkapta az igazolt 3 hegycsúcs és hópehely jelölést (3PMSF), illetve a prémium nyári abroncsok futásteljesítményével bír. Ezeket az eredményeket az egyedi mintázaton túl egy teljesen új keverési eljárásnak, a Nano ProTech technológiának köszönhetően tudtuk elérni, ami a szilika sokkal egyenletesebb elkeverését tette lehetővé, biztosítva a kiemelkedő teljesítményt vizes aszfalton az abroncs teljes élettartama alatt. Ráadásul az öt méretben kapható Driveguard változat az abroncs különösen erős kiképzésének köszönhetően defekt esetén akár további 80 km-t is meg tud tenni, elkerülve az út szélén történő kerékcserét” – mondta el a szakember.

Tanácsok a Bridgestone-tól – Kinek éri meg négy évszakos abroncsot venni?

Négy évszakos abroncs megvételének mérlegelésekor fontos figyelembe venni számos tényezőt, hogy olyan abroncstípus kerüljön az autóra, amely garantálni tudja a biztonságos vezetést. A legfontosabb tényezők az éghajlat és az időjárás, valamint az utak állapota.

A négy évszakos gumi azoknak lehet tökéletes megoldás, akik általában nem szélsőséges időjárási viszonyok között autóznak, akik elsősorban városban vagy kezelt, jó állapotú közutakon közlekednek, illetve akik évi szinten legfeljebb 20 ezer kilométert tesznek meg a járművel.

Ha bizonytalanok vagyunk, mindenképp a biztonságot tartsuk szem előtt. Egy alpesi sítúrára mindenképp téli garnitúrával ellátott autóval utazzunk, de ha erre nincs módunk, akkor olyan négy évszakos gumit válasszunk, amelynek oldalfalán megtalálható a 3 hegycsúcs és hópehely (3PMSF) jelölés. A költséghatékonyság csak másodlagos szempont legyen.

