Az autópiac furcsa éve

Furcsa év volt 2020. Az éves értékelések általában arról szólnak, hogy mely márkák tudták növelni eladásaikat és melyek hoztak gyengébb eladási számokat, mint az előző évben. Tavaly viszont közel negyedével csökkent az európai, és közel ötödével a magyarországi autópiac, így azok a márkák, amelyek ennél kisebb csökkenéssel megúszták, már elégedettek lehetnek.

Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete (ACEA) nemrég adta ki éves jelentését, melyből kiderült, hogy tavaly 9.942.509 új autót helyeztek forgalomba az Európai Unióban, ami 23,7 százalékkal kevesebb a 2019-es 13.028.948-hoz képest. A csökkenés oka természetesen a koronavírus-járvány miatt megcsappant kereslet volt.

Magyarországon némileg jobban alakultak az eladások, a a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete által közreadott számok szerint tavaly 128 031 új személygépjárművet helyeztek forgalomba, ami 19%-kal marad el a tavalyi értéktől (157.900 volt a 2019-es adat). Ha az összehasonlításba a kishaszonjárműveket is belevesszük, akkor 150.072 eladott új autóval zárt 2020-ban Magyarország, így “csak” 18,5%-os volt a visszaesés.

Hogyan teljesítettek a márkák?

Nagy meglepetést talán nem okoz, hogy 2020-ban nem volt olyan márka, ami növelni tudta volna eladási számait 2019-hez képest. Az ACEA európai adatsora szerint, mely az EU tagállamok mellett – ideértve még az Egyesült Királyságot is – az EFTA, azaz az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országait (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) foglalja magában, a legkisebb visszaesést a Toyota-csoport szenvedte el 12,8%-os mínusszal. A Toyota önmagában -12,5%-ot produkált, az átlagot a Lexus húzta le -16,9%-os értékével, de még ez is lényegesen jobb volt az európai -23,7%-os összesített átlagnál.

Szintén viszonylag jól teljesített a BMW, -16%-os teljesítményével csoportszinten első lett a német prémiumgyártók között, a BMW márka -15,6%-kal zárta az évet, a Mini pedig -17,4%-kal. A konkurens Mercedes-Benz értékesítése szintén jóval az átlag alatt csökkent, mindössze 14,2%-os volt a visszaesés, de a szintén a csoporthoz tartozó Smart márka eladásainak 76,3%-os zuhanása nem tett jót az átlagnak, így csoportszinten már 22,4%-os mínuszt regisztrált a Daimler.

Szintén 20% alatti eséssel vészelte át az évet a Volvo (-15,9%), a Kia (-14,8%), a Skoda (-14,9%), a DS (-11,6%) a Porsche (-10,3%) és az Audi (-19,1%). A Kia márkatársa, a Hyundai -21,5%-kal zárta az évet, így csoportszinten meglett a 20% alatti átlag a dél-koreai gyártónál is 18,4%-kal.

Csoportszinten még a Volkswagen fért be az európai átlag alá, a VW-csoportnál 21,6% lett az átlag, a leggyengébben itt a Seat teljesített -26%-kal, de a Volkswagen márka sem remekelt, -24,6%-kal zárták az évet. Ezek voltak a “jó” hírek.

Érkeznek a nagy mínuszok

Az európai eladások terén a Mazda szenvedte el a legnagyobb visszaesést, 42,5%-kal csökkentek az értékesítési számok annak ellenére, hogy a gyártó több új modellel is jelentkezett 2019 második felétől. Az egyre inkább az elektromos modellek felé elmozduló Tata Motors tulajdonában lévő Jaguar Land Rover sem teljesített fényesen, a Jaguar eladásai 46,7%-kal, a Land Rover számai 26,9%-kal csökkentek, így csoportszinten -33,6%-kal zárták az évet.

Szintén 30% feletti mértékben csökkentek Európában a Honda (-30,8%) és a Ford (-30,6%) eladásai, a PSA-csoport pedig -29,3%-kal zárta az évet. Utóbbinál az Opel húzta le nagyon az átlagot, 40,3%-kal csökkentek a GM-től 2017-ben átvett márka eladásai.

A Nissan értékesítése 27,7%-kal zuhant, a szűkebb Renault-csoporton belül pedig a Renault és a Dacia márkák produkáltak értelmezhető eladási számokat. A Renault eladásai 22,9%-kal estek vissza, a Dacia -29,7%-kal zárta az évet, a szintén a csoporthoz tartozó Lada és Alpine márkák eladásai együtt alig haladták meg a 3000 darabot.

A felsorolásból még az FCA, azaz a Fiat-Chrysler csoport maradt ki, itt csoportszinten az európai átlaghoz közeli, 25,5%-os volt a visszaesés és az egyes márkák teljesítménye között sem volt óriási eltérés, legalábbis az értékesítés arányaiban. Az mindenesetre kiderült, hogy az Alfa Romeonak tavaly sem sikerült a visszatérés, az eladások száma nem érte el az 50 ezer darabot sem (-31,4%), miközben Fiatból 617 ezer darabot értékesítettek (-24,9%) és a Jeep márka is 155 ezres eladást produkált (-25,5%).

Hogy áll Magyarország?

A magyar piac méretét jól jelzi, hogy az ACEA összesítésébe bele sem került a Suzuki, amely a kizárólag személyautó-eladásokat tekintve tavaly az első helyen végzett a márkák versenyében, annak ellenére is, hogy értékesítése óriási mértékben, 42,63%-kal esett vissza.

Szintén érdekes, hogy a Toyota 15,8%-kal növelni tudta (!) tavalyi értékesítését Magyarországon, miközben Európában -12,5% lett ez az érték és a reexport miatti kivonásokkal tisztított adatok alapján ők adták el a legtöbb személyautót Magyarországon, megelőzve a Suzukit is.

Ha viszont a kishaszonjárművekkel bővített eladási számokat nézzük, akkor már a Ford nyerte a márkák versenyét. Ez talán reálisabb mutató a valós piacot tekintve, mert egyre többen használnak a mindennapokban is haszonjárműnek minősülő autót, gondoljunk csak a Ford Rangerre, amelyből 2020-ban több darab kelt el, mint Focusból vagy Pumából.

Ezt a feltevést igazolja az is, hogy a legnépszerűbb – azaz a 2020-ban legnagyobb számban eladott 15 modell között három haszonjármű is szerepel, a 8. helyre a Ford Tourneo Custom futott be, a 11. helyre a Ford Ranger, a 13. helyre pedig a Ford Transit.

Az első három helyezett sorrendben a Suzuki Vitara, a Suzuki SX4 S-Cross és a Skoda Octavia lett, a teljes TOP 100-as listát pedig az Autoszektor weboldalán lehet megtekinteni.

Összegzés

Nehéz év volt a tavalyi az autógyártók számára, mivel az európai uniós szén-dioxid kibocsátási szabályok szigorításának történő megfelelés mellett a koronavírus-járvány miatt megcsappant kereslettel és a beszállítói láncok akadozása miatti alkatrész-ellátási problémákkal is meg kellett küzdeniük.

Ráadásul a járványhelyzet sokat nem javult az utóbbi hónapokban sem, így 2021-et is nehéz körülmények között kezdik az autóipari vállalatok. A kijárási és utazási korlátozások még javában tartanak, így a kereslet felépülése továbbra is várat magára.

Forrás: ACEA / MGE / Kitekintő