Az Audi Hungaria visszatér a három műszakos munkarendre

Ismét három műszakos munkarendben termel hétfőtől az Audi Hungaria Zrt., visszatérve az egy műszakról, amelyet a félvezető alkatrészellátás akadozása miatti átmeneti termeléscsökkentés tett szükségessé – közölte a győri székhelyű autóipari vállalat kommunikációs vezetője az MTI érdeklődésére.

Czechmeister Mónika felidézte, hogy a félvezetők iránti igények az elmúlt időszakban világszerte olyan mértékben növekedtek, amely az alkatrészszállítások kiesését vagy jelentős késését okozta.

Ez hatást gyakorolt a világszerte működő autógyárak, így az Audi Hungaria működésére is: a fennakadások miatt január 18-tól egy műszakos munkarendet vezettek be a járműgyártásban.

“A motorgyártás alapvetően a normál termelési rend szerint dolgozott, de átmeneti csökkentett termelés, részleges műszaklemondásokkal előfordult” – mondta.

Hangsúlyozta, hogy az alkatrészellátás bizonytalanságait a jövőben sem tudják kizárni, ugyanakkor ennek a termelésre gyakorolt hatásait igyekeznek minimalizálni. A konszernnel közösen figyelik és elemezik a folyamatosan változó keretfeltételeket.

Kiemelte, hogy a járműgyártás rendelésállománya “rendkívül jó”, teljes kapacitással dolgoznak, hogy teljesíteni tudják vevőik megrendeléseit. Ennek érdekében a heti öt napos gyártás esetenként szombati termeléssel is kiegészül a következő időszakban, ezzel párhuzamosan a motorgyártásban is a tervek szerinti munkarendben dolgoznak.



A győri székhelyű Audi Hungaria Zrt. az Audi konszern tagja, az Audi és a Volkswagen konszern központi motorszállítója.A vállalat gyártási eredménye csökkent tavaly 2019-hez képest, a győri üzemben 1 millió 661 ezer 599 motort gyártottak 2020-ban, 307 143 darabbal kevesebbet, mint 2019-ben. 155 ezer 157 jármű gördült le a gyártósorról, 9660 darabbal kevesebb, mint az előző évben.(MTI)