Az ÁSZ átadta a 2020. első félévi ellenőrzési tervét az Országgyűlésnek

Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke kedden átadta a számvevőszék 2020. első félévi ellenőrzési tervét Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének az Országházban.

A számvevőszék honlapján kedden közzétett tájékoztatás szerint 2020 első félévében kiemelt feladatként megkezdődik Magyarország 2019-es központi költségvetése végrehajtásáról készített zárszámadás ellenőrzése. Továbbá az ÁSZ, törvényi kötelezettségének eleget téve, véleményezi a 2021. évi költségvetési törvényjavaslatot, munkájával támogatja az Országgyűlést a jogszabályi követelményeknek megfelelő költségvetési törvény megalkotásában és elfogadásában.

Az ÁSZ megkezdi az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek 2019-re vonatkozó ellenőrzését. A hulladékgazdálkodás rendszerének ellenőrzésével az ÁSZ arra keresi a választ, hogy a hulladékgazdálkodás szabályozási és szervezeti rendszerének kialakítása és működtetése biztosítja-e a közfeladat megfelelő, eredményes és hatékony ellátását. Mindemellett folytatódik a nemzeti (állami és önkormányzati) tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – közölték.

Jövő év első félévében ellenőrzés indul a Magyar Nemzeti Banknál (MNB), valamint az ÁSZ megkezdi a Szanálási Alap pénzügy-számviteli ellenőrzését. Utóbbival az ÁSZ hozzájárul a pénzügyi szektorban az intézményi válságkezelésre létrehozott pénzügyi stabilitási védőháló elemének megerősítéséhez. Emellett folytatódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) a társasági adóval kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése.



Folytatódik a pártok, pártalapítványok, illetve az alapítványok és közalapítványok ellenőrzése is. Az ÁSZ, a törvényi előírásnak megfelelő ütemezés alapján, hét párt (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Magyar Liberális Párt – a Liberálisok, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, valamint a felszámolás alatt lévő Együtt – a Korszakváltók Pártja) és pártalapítványaik 2017-2018-ra vonatkozó ellenőrzését folytatja, valamint négy párt (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Momentum Mozgalom és Magyar Kétfarkú Kutya Párt) és pártalapítványaik 2018-2019-re vonatkozó ellenőrzését kezdi meg 2020 első félévében.Nemzetközi ellenőrzés keretében 2020 első félévében folytatja az ÁSZ a szegénységi küszöb alatt élők felemelésére tett intézkedések ellenőrzését. Folytatódik a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap ellenőrzése, amely elemzi, hogy a családtámogatási szakterület és a pénzügyi szakterület kontrolljai kialakítása és működtetése megfelelően történt-e, valamint hogy intézkedtek-e a kormányhivatalok a korábbi ÁSZ ellenőrzések által feltárt a családtámogatási ellátásokkal összefüggő hiányosságok megszüntetésére, és elégedettek-e az érintettek a szolgáltatásokkal.A kockázatértékelésen alapuló, új technológiákkal induló ellenőrzései során az ÁSZ a “polcról is leemelhető” alapvető dokumentumokat kér be az ellenőrzöttektől, mindamellett hogy növeli az egyes területek ellenőrzési lefedettségét. Az ÁSZ továbbra is kiemelt figyelmet fordít az utóellenőrzésekre, valamint a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító integritáskontrollok értékelésére – közölték.(MTI)