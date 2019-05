Az amerikai SEC elhalasztotta a döntést egy bitcoin-alapú ETF engedélyezéséről

Az amerikai értékpapírpiaci felügyelet (SEC) elhalasztotta a döntést egy bitcoin-alapú, tőzsdén jegyzett befektetési alap (ETF) engedélyezéséről.

A kérelmet a VanEck Associates Corp. és a SolisX Partners Inc. közösen nyújtotta be, a SEC azonban további információkat kért be a tervezett vállalkozással kapcsolatban.

A SEC közleménye szerint “a halasztás nem jelenti azt, hogy a szervezet bármilyen következtetésre jutott.” A SEC a kérelemmel legközelebb augusztus 19-én foglalkozik, és még egy lehetősége van elhalasztani a döntést október 18-áig.



A SEC egyelőre egyetlen bitcoin alapú ETF-et sem engedélyezett az Egyesült Államokban.A luxembourgi székhelyű Bitstamp kriptodeviza kereskedelmi platformon a bitcoint 7920 dolláron jegyezték szerdán, 10 óra körül. A tavalyi évet 3870 dolláron zárta a bitcoin, ami 2017 decemberében rekordszinten, 19 666 dolláron állt.(MTI)