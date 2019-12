Az amerikai kormány 100 százalékos büntetővámot készül kivetni francia termékekre

Washington 100 százalékos vámmal készül sújtani francia termékeket, válaszul az amerikai technológiai óriáscégekre kivetett francia digitális adók miatt – jelentette be hétfőn az Egyesült Államok kereskedelmi főképviseletének irodája.

A javaslat 2,4 milliárd dollár értékben kíván adót kivetni francia portékákra, köztük például pezsgőkre, sajtokra, kézitáskákra. A döntést azt követően hozta meg a kereskedelmi főképviselet, hogy Párizs digitális adóval sújtott amerikai technológiai cégeket, s ezt Washington az amerikai vállalatok elleni tisztességtelen megkülönböztetésnek minősítette.

Robert Lighthizer kereskedelmi főtárgyaló irodája tudatta azt is: a kormányzat tervbe vette a büntető vámokkal sújtott európai uniós termékek körének további bővítését, beleértve az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Spanyolországból és Németországból származó árucikkeket is. A büntető vámok kiterjesztésének okaként a hivatal az Airbus európai repülőgépgyártónak nyújtott állami támogatásokat jelölte meg, amelyet a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szintén törvényellenesnek ítélt.

A francia árucikkekre vonatkozó, tervezett vámemelést hónapokig tartó vita előzte meg Washington és Párizs között. Az ügyben kétpárti kongresszusi támogatást élvező amerikai kormány kifogásolta, hogy a francia kabinet digitális adót vetett ki az olyan nagy amerikai vállalatokra, mint a Google, az Apple, az Amazon és a Facebook. A franciák viszont azzal érveltek, hogy az amerikai cégek egyszerűn elkerülik az adózást sok digitális szolgáltatásuknál. A francia intézkedés mindazonáltal átmeneti, s addig marad érvényben, amíg az OECD részvételével nem sikerül új, multilaterális alapon kidolgozott szabályrendszert elfogadni.



A G20-as országcsoport augusztusban a franciaországi Biarritzban tartott csúcskonferenciáján az Egyesült Államok három hónapos haladékot javasolt a francia tisztségviselőknek, de ez a határidő lejárt.“A kereskedelmi főképviselet mai döntése egyértelmű jelzés, hogy az Egyesült Államok lépni fog a digitális adók rendszere ellen, amely diszkriminálja, vagy másként szólva fölöslegesen megterheli az amerikai vállalatokat” – fogalmazott hétfő esti közleményében Lighthizer. Hozzáfűzte: hivatala különleges figyelmet fordít az Európai Unió tagországainak növekvő protekcionizmusára, amely “tisztességtelenül veszi célba az Egyesült Államok vállalatait”.A főtárgyaló egyben figyelmeztetett, hogy az amerikai kormányzat hasonló intézkedéseket hozhat más, digitális adót kivető országok, például Olaszország, Ausztria és Törökország ellen is. A kilátásba helyezett vámokat január elején vezetné be az amerikai kormány.Az amerikai tech-cégek üdvözölték a kormányzati döntést, de kifejezték azt a reményüket is, hogy az OECD révén sikerül mindenki számára elfogadható megállapodást kidolgozni.(MTI)