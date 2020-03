Az amerikai gyÃ³gyszerfelÃ¼gyelet engedÃ©lyezte malÃ¡riaellenes szerek Covid-19 elleni alkalmazÃ¡sÃ¡t

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) engedélyezte hétfőn a malária ellen is alkalmazott hidroxiklorokin-szulfát és a klorokin-foszfát nevű szerek alkalmazását az új típusú koronavírus okozta Covid-19 kór kezelésére.

Donald Trump amerikai elnök a vasárnap esti sajtókonferenciáján jelentette be, hogy a szert kísérleti jelleggel már 1100 páciensnél alkalmazzák New Yorkban.

Az FDA sürgősségi rendelettel tette lehetővé a hozzáférést ehhez a gyógyszerhez. Ennek érdekében felszabadította az országos stratégiai készletet, és amennyiben nem kivitelezhető vagy nem lehetséges más klinikai kísérleti gyógyszer, akkor az orvosok felírhatják ezt a Covid-19 kórral már kórházban kezelt betegeknek is.

A rendelet értelmében a szerek alkalmazásakor kötelező tájékoztatni az orvosokat és a pácienseket a két gyógyszer ellenjavallatairól és kockázatairól is.

Az emberi erőforrásokért és egészségügyért felelős szövetségi minisztérium az Alex Azar miniszter által aláírt közleményben tudatta, hogy a németországi székhelyű Sandoz gyógyszergyár – amelynek anyavállalata a svájci Novartis – harmincmillió adag, a német Bayer pedig egymillió adag hidroxiklorokint szándékozik átadni az amerikai stratégiai gyógyszerkészletnek.



Az amerikai minisztérium ezen kívül finanszírozza még két további, már forgalomban lévő gyógyszer klinikai kísérleteit a Covid-19 esetleges kezelésére.Az FDA döntése és az egészségügyért is felelős tárca lépései a Fehér Ház teljes támogatását élvezik. A vitatott, de egyes esetekben bizonyítottan jótékony hatású maláriaellenes gyógyszerre utalva Donald Trump elnök még vasárnap úgy fogalmazott: “Nézzük meg, működik-e, hihetetlen eredményeket is hozhat. Lehet, hogy működik, lehet, hogy nem”.A hidroxiklorokin-szulfátot és a klorokin-foszfátot egyébként nemcsak malária ellen alkalmazzák, hanem lupusz és reumatoid artritisz kezelésére is. Mindkét betegség autoimmun eredetű.(MTI)