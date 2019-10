Az amerikai energetikai miniszter állítja, hogy lemondásának nincs köze az ukrajnai botrányhoz

Rick Perry amerikai energetikai miniszter a Fox televíziónak pénteken adott interjújában kijelentette, hogy előző nap bejelentett lemondásának nincs köze az Ukrajnával kapcsolatos botrányhoz.

Ugyanígy fogalmazott a televíziónak Stephanie Grisham, a Fehér Ház szóvivője is. Ő is kijelentette, hogy Perry lemondásának “abszolút semmi köze nincs” Donald Trump amerikai elnök ukrajnai politikájához.

Rick Perry csütörtökön jelentette be lemondását, azt követően, hogy a növekvő érdeklődés homlokterébe került a szerepe Trump Ukrajnával kapcsolatos, elemzők által ellentmondásosnak ítélt politikájában, és a Trump alkotmányos felmentése (impeachment) előtti vizsgálatokat folytató három képviselőházi bizottság büntetés terhe melletti idézést kézbesített neki.

A 69 éves politikus csütörtökön azt mondta, hogy még az év vége előtt távozik a kormányból, mert – mint fogalmazott – vissza akar menni Texasba, a “számomra a világon legkedvesebb helyre”. A tárcavezető korábban két ciklusban is a déli állam kormányzója volt. A Twitteren közzétett lemondásában Perry egyetlen szót sem ejtett az impeachment eljáráshoz szükséges vizsgálatokról, így arról sem, hogy megjelenik-e majd a képviselőházi bizottságok előtt.



Perry a héten a The Wall Street Journal című lapnak adott interjújában arról beszélt, hogy Trump javaslatára vette fel a kapcsolatot Rudy Giulianival, az elnök személyes ügyvédjével annak érdekében, hogy megkönnyítsen egy találkozót az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között. Az interjúban elmondta azt is: Giulianitól úgy tudja, hogy Ukrajna 2016-ban beavatkozhatott az amerikai választási folyamatba.Donald Trump csütörtökön közölte, hogy már megvan a jelöltje a tárca élére, de nevét egyelőre nem kívánta nyilvánosságra hozni. A texasi Dallasban tartott nagygyűlésén mondott beszédében az elnök külön köszönetet mondott Perrynek, hangsúlyozva, hogy “ennél jobban már nem is dolgozhatott volna” a minisztérium élén.Péntek délután azonban az elnök a Twitteren mégis csak közölte, hogy kit szán Perry utódjául. “Örömmel jelentem be, hogy Dan Brouillette miniszterhelyettest jelölöm energiaügyi miniszternek” – írta Trump. Bejegyzésében kiemelte Brouillette szakmai tapasztalatát. Mint írta: “teljes mértékben profi, kétségem sincs felőle, hogy Dan nagyszerű munkát végez majd”. Miniszterhelyettesi kinevezése előtt az 57 éves Brouillette a Ford Motor alelnöke volt.(MTI)