Az Amazon internetes vállalat soha nem látott profitra tett szert az év második negyedében

Az Amazon internetes kereskedelmi vállalat soha nem látott profitra tett szert az év második negyedében, vagyis a koronavírus-járvány alatt – jelentette be csütörtök este kiadott közleményében. Jeff Bezos, a vállalat alapítója és vezetője.

Elemzők szerint az Amazon a világjárvány egyik nagy győztese: a második negyedévben az előző év második negyedévéhez képest a bevétele mintegy 40 százalékkal, 89 milliárd dollárra nőtt, és megduplázódott a nyeresége is. A közlemény szerint a nettó profitja áprilistól júniusig 5,2 milliárd dollárra hízott.

“Március óta több mint 175 ezer új munkahelyet teremtettünk, s ezek közül 125 ezret most alakítunk át állandó munkahellyé” – fogalmazott Bezos. Közölte azt is, hogy a cég szállítási kapacitásait 160 százalékkal növelte meg a járvány idején.

A harmadik negyedévre Bezos 2-5 milliárd dolláros haszonnal számol.



Csütörtökön hozta nyilvánosságra üzleti eredményeit a Facebook közösségi platform, a Google és az Apple informatikai óriásvállalat is. Mindhárom cég a várakozásoknál jobb eredményekről számolt be. A Facebook 11 százalékos bevételnövekedés mellett szintén megduplázta a nyereségét, mintegy 5.2 milliárd dollárt könyvelhetett el, a Google-nak, amely az Alphabet leányvállalata, csökkentek ugyan a bevételei, de a vártnál jobban zárta a negyedévet. Nettó nyeresége 6,96 milliárd dollár lett.Az Apple teljesítményét értékelve a The Wall Street Journal azt írta: a vállalat “makkegészséges”, a járvány gazdasági következményei láthatóan nem érintették, annak ellenére sem, hogy átmeneti időre több boltját be kellett zárnia szerte a világban. A kaliforniai székhelyű óriásvállalat a második negyedévben 11 százalékkal, 59,7 milliárd dollárra növelte bevételeit, a vállalat részvényei a csütörtöki tőzsdezáráskor 400 dollárt értek.(MTI)