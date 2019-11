Az Alteo mintegy 7 milliárd forintra növelné az EBITDA-értékét 2024-ig

Az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. a frissen közzétett, 2024-ig tartó stratégiája értelmében a cég EBITDA-értékét (kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) a mostani kétszeresére, közel 7 milliárd forintra növelné – olvasható a társaság hétfői, MTI-hez eljuttatott közleményében

Az ALTEO a következő időszakban a szabályozási központjának fejlesztését tűzte ki célul, emellett a tervei között szerepel az ipari energetikai szolgáltatások körének bővítése, illetve újabb 20 milliárd forint nagyságrendű befektetés megvalósítása.

A csoport 2019 első fél évének végéig 20 milliárd forintot meghaladó befektetést és fejlesztést valósított meg, ezzel eredményesen lezárta a 2016-os nyilvános részvénykibocsátáskor elindított befektetési időszakot és teljesítette a befektetőknek akkor tett ígéretét.

Kitértek arra: az elmúlt három évben a beruházások és az akvizíciós tevékenység által a társaság 105 megawattra növelte erőművi kapacitását, amelyből 55 megawattot a megújuló energiát hasznosító erőművek, 50 megawattot pedig a földgáz tüzelésű erőművek tesznek ki.









A befektetési időszak lezárásával egyidőben a társaság elkészítette a 2020-2024-es stratégiáját, amely a jelenlegi üzleti tevékenységek kiterjesztését, valamint a fókuszterületek újragondolását célozta meg az eredmény növelése érdekében. A friss vállalati stratégia célja a piaci helyzet megerősítése, valamint új piacok szerzése. E terveket a közlemény szerint megalapozta az elmúlt évek sikeres tőkepiaci jelenléte és az, hogy a társaság részt vesz a jegybank növekedési kötvényprogramjában is.

A társaság menedzsmentje továbbra is növekedési sztoriként tekint az Alteóra, de a jelenlegi osztalékfizetési szintet fenn kívánja tartani – írták a közleményben. További cél, hogy 2024-ig a társaság részvényei bekerüljenek a Budapesti Értéktőzsde BUX indexébe, a hosszútávú célok között szerepel a másodlagos részvénykibocsátás is.

Az elképzelések között kiemelt szerepet kap a társaság 2013-ban létrehozott szabályozó központjának fejlesztése. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a több kisebb önálló termelő egység összevonva egy nagy erőműként jelenjen meg a villamosenergia- és a rendszerszintű szolgáltatások piacán.

Az Alteo részvényei a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában szerepelnek.(MTI)