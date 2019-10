Az Alteo 9,3 milliárd forint névértékben kötvényeket bocsát ki

Az Alteo Nyrt. 9,3 milliárd forint össznévértékben, évi fix 3,15 százalékos kamatozású, 10 éves futamidejű kötvényeket bocsát aukcióra zárt körben október 24-én a növekedési kötvényprogram (nkp) keretében – derül ki a társaság Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján csütörtökön közzétett rendkívüli tájékoztatásából.

Az 50 millió forint névértékű kötvények kamata évi 1,575 millió forint kötvényenként, amit évente, utólag fizetnek ki. A minimális forgalomba hozatali ár a névérték 87,8550 százaléka. A kötvények lejáratának napja 2029. október 28., a visszaváltás a futamidő végén, egy összegben, névértéken történik.

Az aukciós ajánlattevő az Erste Befektetési Zrt. A kibocsátó túlajánlást nem fogad el, és fenntartja a jogot arra, hogy lefelé eltérjen a meghirdetett mennyiségtől, vagy az aukciót sikertelennek nyilvánítsa. Sikertelen aukció esetén minden ajánlatot elutasítanak.

A legalacsonyabb aukciós vásárlási ajánlat 50 millió forint (1 kötvény) lehet, az egy befektető által benyújtott vásárlási ajánlat legmagasabb össznévértéke pedig 4,65 milliárd forint (93 darab kötvény).

A kibocsátó a kötvényeket a forgalomba hozatal lezárását követő 180 napon belül bevezeti a BÉT vállalati kötvények kategóriájába, és lejáratig forgalomban tartja. A kibocsátó az nkp feltételeinek megfelelően árjegyzői megállapodást kötött az Erste Bank Hungary Zrt.-vel az általa kibocsátott és szabályozott piacra bevezetett kötvényekre vonatkozóan.



