Az Allianz 2020-as Globális Biztosítási Jelentése: Európa még jobban lemarad, Magyarország egyelőre ellenállónak bizonyult

Az Allianz július 1-én tette közzé Globális Biztosítási Jelentését, amelyben az elmúlt év teljesítményét számba véve és a jövőbeli fejlődést felmérve ad képet a világ biztosítási piacainak helyzetéről.[1] A globális biztosítási iparág jó formában kezdte a 2020-as évet: 2019-ben 4,4 százalékkal nőttek a biztosítási díjak, amivel az elmúlt négy év legerősebb növekedését produkálták. A növekedést az életbiztosítási szegmens hajtotta, amely meredeken, 4,4 százalékkal növekedett 2018-ban. Ez annak volt köszönhető, hogy Kína túllépett az ideiglenes, szabályozói eredetű visszaesésén, és az érett piacok végre meg tudtak birkózni az alacsony kamatszintekkel. A vagyon- és balesetbiztosítás közel azonos mértékben (4,3 százalékkal) bővült, elmaradva a 2018-ban mért 5,4 százalékos értéktől. Az életbiztosítás ezzel 2015 óta először felülmúlta a vagyon- és balesetbiztosítási szegmenst – bár csak igen csekély mértékben. 2019-ben a globális díjbevétel összesen 3906 milliárd euró volt (életbiztosítás: 2399 milliárd euró, vagyon- és balesetbiztosítás: 1507 milliárd euró).

A koronavírus-világjárvány hatása várhatóan háromszor erősebb lesz, mint az előző a globális pénzügyi válságé

2019-ben a biztosítási díjak világszinten 4,4 százalékkal nőttek, és elérték a 3906 milliárd eurót, amivel az elmúlt négy év legerősebb növekedését produkálták

Kelet-Európában 8,6 százalékos növekedés volt megfigyelhető, és az összes biztosítási díj-bevétel 64 milliárd euróra rúgott, amelynek több mint felét a „2 Nagy” (Oroszország és Lengyelország) könyvelhette el

Magyarország biztosítási piaca 10,6 százalékkal nőtt 2019-ben: a pénzügyi világválság óta ez volt a leggyorsabb ütemű bővülés a piacon, a növekedés hajtómotorja az 56 százalékos piaci részesedéssel rendelkező vagyon- és balesetbiztosítási szegmens volt.

2020-ban a díjbevétel várhatóan stagnálni fog Kelet-Európában, világszinten pedig 3,8 százalékkal zsugorodik majd. A Covid-19-járványt megelőző trendhez képest közel 360 milliárd euró tűnik majd el a globális biztosítási díjbevételből

A legtöbb piac 2021-ben tér majd magához, és a következő évtized növekedése globálisan 4,4 százalék lesz, míg Kelet-Európában 6,1százalékos érték várható

Magyarország ellenállónak bizonyult a koronavírus-járvánnyal szemben

Ezt követően a Covid-19 meteorként csapódott be a világgazdaságba. A gazdasági tevékenységek globális leállása a biztosítások terén is keresleti sokkot okozott: A globális díjbevétel várhatóan 3,8 százalékkal csökken 2020-ban. Az életbiztosítás valószínűleg jobban megszenvedi majd a helyzetet, mint a vagyon- és balesetbiztosítás – előbbi esetében 4,4 százalékos, míg utóbbiak esetében 2,9 százalékos visszaesés várható. A koronavírus-világjárvány hatása így háromszor erősebb lesz, mint a globális pénzügyi válságé, amikor is a globális díjbevétel 1 százalékkal csökkent. A világjárvány a Covid-19 előtti trenddel összevetve nagyjából 360 milliárd eurót farag majd le a globális díjbevételből (az életbiztosítás 250 milliárd euróval, a vagyon- és balesetbiztosítás pedig 110 milliárd euróval lesz kevesebb).

Ludovic Subran, az Allianz vezető közgazdásza szerint „2020-at kétségtelenül elveszítettük a vírus miatt”. „Sokkal érdekesebb kérdés, hogy mi is jön majd a Covid-19 után. Alapvetően az alábbi három trend körvonalazódott már a járvány előtt is, amelyek a következő években intenzívebbé válnak majd: az üzleti modell digitalizációja, az Ázsia felé fordulás és az ESG-tényezők előtérbe kerülése. Míg az ázsiai piaci szereplők a technológia területén járnak az élen, az európaiak az ESG terén erősek. Ázsiában dől majd el azonban, ki uralja a globális biztosítási piacot, hiszen az ázsiai háztartások válnak a legstabilabb fogyasztókká, így ezek határozzák meg a biztosítások iránti globális keresletet.”

Kelet-Európa[2] 8,6 százalékkal növekedett 2019-ben, ami elmaradt az előző év 9,5 százalékos bővülési ütemétől. Mindkét szegmens (életbiztosítás, illetve vagyon- és balesetbiztosítás) hozzájárult a díjbevétel emelkedéséhez: Az életbiztosítás dinamikusan, 10 százalékkal nőtt (a pénzügyi világválság óta mindössze második alkalommal volt a növekedés üteme két számjegyű), a vagyon- és balesetbiztosítás (amely a teljes biztosításidíj-bevétel 70 százalékát adja) pedig 8 százalékkal, elmaradva a 2018-as 9,6 százalékos értéktől. A teljes biztosításidíj-bevétel 64 milliárd euró volt a régióban, és több mint felét a „2 Nagy” (Oroszország és Lengyelország) produkálta. 2020 azonban kihívásokat tartogat Kelet-Európa számára: a díjbevétel várhatóan stagnál majd, és míg az életbiztosítás 1 százalékkal csökkenni fog, a vagyon- és balesetbiztosítási bevétel pedig csak csekély mértékben, 0,6 százalékkal növekszik majd. A hosszú távú kilátások azonban némiképp fényesebbek: a régió újult erővel, közel 9 százalékkal növekszik majd 2021-ben. 2030-ig a régió átlagos éves növekedése 6,1 százalék lesz, kevéssel meghaladva az előző évtized átlagos bővülési ütemét. Az életbiztosítási, illetve a vagyon- és balesetbiztosítási szegmensek várhatóan közel azonos mértékben bővülnek majd.

A jelentés társszerzője, Patricia Pelayo Romero szerint „A nagy pénzügyi válságot követő, kihívásokkal teli évtized után a harcban edzett európai biztosítási iparág figyelemre méltó ellenálló képességről tett tanúbizonyságot a Covid-19-járvány alatt”. „A kilátások azonban kevésbé biztatóak. Európa – más területekhez hasonlóan – lemarad az USA, és különösen Ázsia mögött. A pénzügyi világválság előtt ugyanakkora volt a piaci részesedése, mint az USA-nak – nem is beszélve arról, hogy jócskán megelőzte Ázsiát. Az évtized végére azonban 6 százalékponttal elmarad majd az USA-tól, Ázsia pedig jelentős mértékben, 15 százalékponttal túlszárnyalja majd. Európának riasztásként kellene tekintenie a Covid–19-re: ideje rendezni a sorait és lépéseket tennie a gyorsabb és inkluzívabb növekedés érdekében.”

Magyarország biztosítási piaca 10,6 százalékkal nőtt 2019-ben. A pénzügyi világválság óta ez volt a leggyorsabb ütemű bővülés a piacán. A növekedés hajtómotorja az 56 százalékos piaci részesedéssel rendelkező vagyon- és balesetbiztosítási szegmens volt, amely nagymértékben, 16,9 százalékkal nőtt az előző év 10 százalékos növekedési üteméhez képest. Az életbiztosítási díjbevétel viszont szerényebb mértékben, 3,5 százalékkal nőtt, megközelítőleg a 2018. évivel azonos mértékben (akkor 3,4 százalékos volt a növekedés üteme). 2020 azonban több kihívást is támaszt: a díjbevétel növekedése várhatóan 1,7 százalékra esik vissza, majd 2021-ben közel 5 százalékra gyorsul majd. A 2030-ig tartó teljes évtizedben Magyarország évente várhatóan 3,7 százalékkal bővül, ami jóval gyorsabb az előző évtized növekedési üteménél (2,1 százalék).

[1] Minden számítás 2019-es árfolyamon készült. Az életbiztosítás adatai nem foglalják magukban az egészségbiztosítást.

2 A régió a következő piacokat öleli fel: Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Kazahsztán, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szlovákia, Törökország és Ukrajna.

Biztosítási díjak a vagyon- és balesetbiztosítás, illetve az életbiztosítás területén*

mrd EUR CAGR* 2018 2019 2020 (becs.) 2020–30 (becs.) 2020–30 (%) Ny-Európa 1020 1063 1013 +281 2,2 K-Európa 59 64 64 +58 6,1 Magyarország 3,1 3,5 3,5 +1,7 3,7 É-Amerika 1263 1315 1250 +600 3,5 Japán 352 344 316 +43 1,1 Ázsia (Japán nélkül) 887 947 941 +1277 8,1 Kína 417 455 457 +777 9,5 A világ többi része 162 172 172 +134 5,4 Világ 3743 3906 3756 +2392 4,4

*Összetett éves növekedési ütem

Biztosítási piacok az egy főre jutó életbiztosítási, illetve vagyon- és balesetbiztosítási díjak szerint 2019-ben*

Piac Egy főre jutó biztosítási díjak euróban 1 Hongkong 7915 2 Dánia 5239 3 Svájc 4972 4 Szingapúr 4888 5 Írország 4313 6 Tajvan 4068 7 USA 3721 8 Nagy-Britannia 3610 9 Norvégia 3565 10 Svédország 3465 32 Magyarország 356

*2019-es árfolyamon

Az interaktív „Allianz globális biztosítási térkép" megtalálható a honlapunkon:

https://www.allianz.com/en/economic_research/research_data/global-insurance-map/

A tanulmány itt található

