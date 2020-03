Az ALDI Utazás most akár 100%-ban visszatéríti a lemondott utazás árát

Kibővíti a korábbi, 24 órás lemondási lehetőséget az ALDI Utazás. Az időszakos tavaszi akció során a vásárlóknak lehetősége van személyenként mindössze 1500 forintért 100 %-os pénzvisszafizetési garanciával bővíteni a lefoglalt saját autós utazásokat.

Az ALDI Utazás a 2020-as nyári szezonra jelentősen több előfoglalást regisztrált, mint egy évvel korábban. A vállalat tapasztalatai szerint a magyar utasok a „last minute” ajánlatok helyett egyre inkább az „early bird” ajánlatokat keresik, és hónapokkal előre terveznek. Az utazók zöme az autóval is könnyen elérhető desztinációkat részesíti előnyben, de rendkívüli mértékben fejlődik a tengeri utazások szegmense is. A horvát és olasz tengerparti nyaralások mellett a mediterrán hajós körutak népszerűsége is nő.

Az ALDI Utazás telefonos ügyfélszolgálatának adatai alapján a cég ügyfelei kiemelt figyelmet fordítanak a megbízhatóságra, valamint a rugalmasságra és tervezhetőségre. E vásárlói igényeket és a fenti trendeket figyelembe véve az ALDI Utazás idén úgy döntött, hogy jelentősen kibővíti a korábbi, 24 órás utazás lemondási lehetőséget. Míg korábban a sztornózási díj százalékos viszonyban állt az utazás árával, nagysága pedig az elállási nyilatkozat időpontjához, az adott utazás típusához, a megtakarított költségekhez, a szolgáltatások felhasználásából várható jövedelemhez, valamint az érintett szolgáltatónak ténylegesen fizetendő összeghez igazodott, idén tavasztól az útlemondási biztosítás már csak egyszeri, fix összeg. Az ALDI Utazás legújabb akciója értelmében ugyanis az a vásárló, aki 2020. 04. 30-ig foglal saját autós utazást, legkésőbb az indulás előtt 10 nappal lemondhatja az igényelt szállást és ellátást, melynek ára 100%-ban visszatérítésre kerül.[1] A sztornó biztosítás most kedvezményes áron, mindössze személyenként 1500 forintért vehető igénybe, mely kifejezetten olcsó útlemondási biztosításnak számít a hazai idegenforgalmi és turisztikai piacon.

Az ALDI-ról

Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként kiváló minőségű élelmiszereket és non-food termékeket biztosít vásárlói számára a lehető legkedvezőbb áron. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg országszerte 144 üzlettel van jelen a magyar kiskereskedelemben és mintegy 3800 főt foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt egyéni és csoportos utazások, szállások és széles körét kínálja online platformon, továbbá öt üzletének parkolójában diszkont benzinkutakat üzemeltet. Az ALDI mind a biatorbágyi logisztikai központjának, mind pedig boltjainak teljes áramszolgáltatását zöldárammal biztosítja, továbbá klímavédelmi projektek támogatásával ellentételezi az operatív működéséből származó üvegházhatású-gázkibocsátását, így karbonsemleges működésű. A vállalatról bővebb információ a www.aldi.hu honlapon található.