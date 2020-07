Az Air France 7600 munkahelyet szüntet meg

Az Air France francia légitársaság 7600 munkahelyet szüntet meg a koronavírus-járvány következményeként lecsökkent tevékenységére hivatkozva – erősítette meg szerdán Jean-Baptiste Djebbari francia közlekedési államtitkár a szakszervezetek előző napi értesülését.

A francia kormánytag elmondta, hogy az Air France 2022-ig tervezett leépítési programja egyszerre függ a légi közlekedés újraindulásától és a vállalaton belüli átalakítási intézkedésektől.

A francia kormány – amely tulajdonos az Air France-KLM légitársaságban – április végén 7 milliárd eurós támogatást jelentett be a francia-holland csoportnak, amelyből 4 milliárd államilag garantált bankhitel, 3 milliárd pedig közvetlen kölcsön. Cserébe a rentabilitás és a környezetvédelmi hatások növelését kérte.

“Nem a leépítési program kifizetésére van ez a 7 milliárd” – hangsúlyozta az államtitkár. “Franciaország támogatta az Air France-ot. A 7 milliárd arra van, hogy a vállalat továbbra is tudja a béreket utalni. Az állam kölcsönadott 7 milliárdot azért, hogy az Air France betartsa a környezetvédelmi vállalásait, amit meg is tett, és hogy újjá tudja építeni a gépparkját, átalakítva a belföldi járathálózatot” – tette hozzá.



Jean-Baptiste Djebbari elmondta, hogy a kormány ígéretet kapott arra, hogy elsősorban az önkéntesen távozók munkahelyei szűnnek meg, és a lehető legkevesebb munkavállalót küld el a légitársaság.A vezetőség pénteken mutatja be a szakszervezeteknek, hogy a belföldi járatok jelentős részének megszűnését előíró átalakítási tervek milyen következményekkel járnak a munkahelyekre.Az AFP francia hírügynökség értesülése szerint 6650 munkahely szűnik meg az Air France-nál azzal, hogy az önként távozók és a nyugdíjba vonulók helyeire nem vesznek fel új munkaerőt, de az elbocsátások sem kizártak a belföldi járatokon dolgozók körben.Az Air France regionális járatokat működtető Hop! leányvállalatánál, ahol jelenleg 2400 munkahely működik, több mint ezer fős leépítés várható.A francia kormány eközben szélsőségesnek nevezte az Airbus leépítési programját is.A repülőgép-gyártó azt közölte, hogy csaknem 15 ezer munkahelyet szünet meg, azaz a munkatársainak 11 százalékát küldi el, szintén a koronavírus-járvány következményeként lecsökkent tevékenységére hivatkozva.“A repülőgépgyártó ágazat hatalmas, durva és tartós sokkal néz szembe. Nagyon valószínű, hogy a javulás fokozatos lesz. Ezt soha nem rejtettük véka alá” – hangsúlyozta a gazdasági tárca, amikor közleményében emlékeztetett arra, hogy néhány héttel ezelőtt 15 milliárd eurós mentőcsomagot irányzott elő a szektornak. “Ugyanakkor az Airbus által bejelentett, a munkahelyek megszűnésére vonatkozó számok szélsőségesek” – tette hozzá a minisztérium, amely azt kérte, hogy maximálisan csökkentse a vállalat a közvetlen elbocsátásokat.Az Airbusnak több ezer beszállítója van, többségében kis- és középvállalatok, amelyek szintén leépítéseket terveznek. A 10 ezer főt foglalkoztató Dahler már jelezte, hogy 1300 munkahelyet megszüntet.Az Airbus legnagyobb riválisa, az amerikai Boeing április végén jelentette be, hogy 10 százalékos, mintegy 16 ezer fős leépítést tervez.(MTI)