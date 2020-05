Az AbbVie befejezte az Allergan felvásárlásának tranzakcióját

Az AbbVie kutatás-központú globális biogyógyszer vállalat bejelentette, hogy lezárja az Allergan akvizícióját, miután ahhoz valamennyi – a tranzakciós megállapodásban megkövetelt – kormányzati hatósági jóváhagyást megkapott, és az egyesülést az Ír Legfelsőbb Bíróság is jóváhagyta.

“Vállalatunk egy rendkívül fontos mérföldkőhöz érkezett és ez nagy öröm nekünk, a munkavállalóinknak, a részvényeseinknek és a gyógyszereinkkel kezelt betegeknek is ” – mondta Richard A. Gonzalez, az AbbVie elnök-vezérigazgatója. „Az Allergan és az AbbVie munkatársai dicséretet érdemelnek mindazokért az erőfeszítésekért, amelyeket annak érdekében tettek, hogy ehhez a fordulóponthoz megérkezhessünk. Az új AbbVie számos fontos terápiás területen képes piacvezető szerepet betölteni mind a piacon lévő, mind a kutatás-fejlesztési szakaszban lévő készítményeink révén, pénzügyi stabilitásunk pedig lehetővé teszi, hogy továbbra is jelentős befektetésekkel támogassuk az innovatív tudományok területeit, és kiszolgáljuk mindazon betegek egészségügyi szükségleteit, akik ránk támaszkodnak. Büszke vagyok mindkét szervezetre, és örömmel nézek az előttünk álló lehetőségek elé.”

A tranzakció révén az AbbVie bevételi forrásai jelentős mértékben bővültek és diverzifikálódtak, és tovább erősíti vezető pozícióját az immunológia területén a Humira®, a nemrégiben bevezetett Skyrizi TM és a Rinvoq TM, a hemato-onkológia területén pedig az Imbruvica® és Venclyxto® mellett. Ezen túlmenően az Allergan új, potenciális növekedési lehetőségeket kínál az idegtudomány területén a Botox® Therapeutics, a Vraylar® és az Ubrelvy TM által, az orvosi-esztétikai területen pedig olyan vezető márkák szolgálják alapját a jövőbeni növekedésnek, mint a Botox® és a Juvederm®.

Ez a változatos piaci portfólió a jelenlegi AbbVie növekedési platformot tovább erősíti, és hozzávetőlegesen 30 milliárd dollárra növeli a bevételt a 2020-as évben, nagyjából 50 milliárd dolláros összesített bevétellel. Ez a vállalat számára fokozott hosszú távú növekedési potenciált, növekvő osztalékot, működési cash-flow-t és jelentős innovációs beruházást jelent minden egyes terápiás területen.



Mindezeken túl, az ügylet lezárásának részeként az AbbVie Igazgatótanácsa Thomas C. Freyman-t, az Abbott nyugdíjazott alelnökét és pénzügyi igazgatóját választotta be az AbbVie Igazgatóságába. Thomas C. Freyman a közelmúltban az Allergan Igazgatóságának tagja volt.

Pénzügyi feltételek

A tranzakciós megállapodás szerint az Allergan részvényesei 0,8660 AbbVie részvényt és 120,30 USD készpénzt kapnak minden Allergan részvényért, az Allergan részvények 193,23 amerikai dollár értékét és az AbbVie törzsrészvényének 2020. május 7-i 84,22 amerikai dolláros záró árát figyelembe véve. A New York-i tőzsdén május 7-én megszüntették az Allergan törzsrészvényekkel való kereskedést.

Az AbbVie-ről

Az AbbVie küldetése az, hogy innovatív gyógyszerek és terápiák segítségével megoldást találjon a jelenleg legnagyobb kihívást jelentő egészségügyi problémák kezelésére, és választ nyújtson a jövő egészségügyi kihívásaira. Arra törekszünk, hogy meghatározó hatást gyakoroljunk az emberek életére számos kulcsfontosságú terápiás területen, mint az immunológia, onkológia, neurológia, szemészet, virológia, nőgyógyászat és gasztroenterológia területén, valamint az Allergan Esztétika portfóliójában található termékek és szolgáltatások segítségével. Az AbbVie-ről további információt a www.abbvie.com oldalon talál.

Forrás: https://news.abbvie.com/news/press-releases/abbvie-completes-transformative-acquisition-allergan.htm