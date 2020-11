AutoWallis: Növekedés a piaci turbulenciák ellenére

Visszatért a növekedés a harmadik negyedévre az AutoWallis belföldi üzletágában: 19 százalékkal több új gépjárművet értékesítettek itthon. A nemzetközi piacokon ennél is jobb teljesítmény volt tapasztalható, 27 százalékkal több új jármű talált gazdára. Összességében így belföldön és külföldön együtt kumuláltan 22 százalékkal futott fel az értékesítés, ami a koronavírus miatti visszaesés ellenére az azt megelőző időszak növekedési dinamikáját közelíti, és az idei évben végrehajtott üzletfejlesztések és akvizíciók hatása nélkül is növekedést mutat. A szolgáltatói üzletágban tranzakciókkal sikerült ledolgozni a második negyedév kijárási korlátozásai miatti alacsonyabb szervizkihasználtságot, az első három negyedév növekedésének a mértéke kumuláltan 10 százalék. Az első kilenc hónap adatai részben már tartalmazzák az idei év hat jelentős és tranzakcióját, de azok teljes egészében csak a 2021-es számokban jelentkeznek.

Az autóbérleti piac kivételével minden területen kedvező folyamatok voltak tapasztalhatóak az AutoWallis harmadik negyedévében, így a Budapesti Értéktőzsde autós cégének értékesítési tevékenysége már megközelítette és több esetben meg is haladta a koronavírus miatti gazdasági leállás előtti időszakban tapasztalt növekedési ütemet. A koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásai az autókölcsönzés területén még mindig tapasztalhatóak a turizmus és üzleti célú utazás drasztikus visszaesése miatt. Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója elmondta, hogy a csoport leányvállalatainak menedzsmentje a lehetőségekhez mérten az átmenetileg megváltozott környezethez igazította a kapacitásait. Egyúttal felkészülve várták a gazdaság újraindulásával az új, vagy elhalasztott igények kiszolgálását, ami a harmadik negyedévben már jelentkezett a készletről vásárlások és szervizelések pótlásában is. A vezérigazgató hozzátette, hogy emellett a harmadik negyedévben már organikus növekedés is tapasztalható volt, így mindent egybevetve 19-27 százalék közötti mértékben bővültek a hazai és a nemzetközi értékesítési számok az év első kilenc hónapjában a tavalyi hasonló időszakhoz képest, és a szervizkihasználtság területén is 10 százalékos bővülés volt tapasztalható. Ormosy Gábor kiemelte, hogy az AutoWallis ebben az időszakban is tovább folytatta az üzletfejlesztést, így összesen hat olyan akvizíciót jelentettek be itthon és a régióban, melyek közül az Iniciál Autóház és a Wallis Kerepesi számai részben már szerepelnek a mostani adatokban, de az összes akvizíció pozitív hatásai a 2021-es számokban jelentkeznek majd teljes egészében.

A csoport Nemzetközi disztribúciós üzletága – részben a bővülő piacok, valamint modellportfolió változásának hatására – a tavalyival összehasonlítva 26,6 százalékkal, 1.963 darabra növelte az új autók eladásait az év első kilenc hónapjában. A Belföldi disztribúciós üzletág újgépjármű-értékesítése jelentősen felpörgött a harmadik negyedévben, így összességében 19 százalékkal 2.775 darabra bővült, ami lényegesen jobb teljesítmény a magyar piac 15 százalékos zsugorodásához képest (forrás: DataHouse).

Azgépjárműkölcsönzési területét továbbra is kedvezőtlenül érintette turizmus és üzleti célú utazás jelentős visszaesése, de a terület vezetése mindent megtett annak érdekében, hogy a megváltozott körülményekhez igazítsa a gazdálkodást, így 26,2 százalékkal 437 darabra csökkentette a bérbeadható flottaméretet, amit részben alternatív területeken is hasznosított (például futárszolgáltatások), és aminek egy része a hosszútávú bérletekhez kapcsolódik. Ezzel szemben a szervizszolgáltatások területén a harmadik negyedévben a tranzakciók hatásával együtt sikerült teljes egészében ledolgozni az első hat hónap visszaesését: a szerviz órák száma 10 százalékkal bővült az első kilenc hónapban, így összesen 41.733 órát vettek igénybe a cégcsoport partnerei.

Az AutoWallis Nyrt.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalat 2018-as, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján számított konszolidált 65,5 milliárdos árbevételének duplázását tervezi 2024-re, melyet elősorban organikus úton akar elérni. A vállalat célja emellett, hogy az autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos, akvizíciós úton történő szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A csoport tagjai közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a Wallis British Motors, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna, a Wallis Kerepesi, a Wallis Autókölcsönző, valamint az Iniciál Autóház. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a Citroën, a Dacia, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a MINI, a Nissan, az Opel, a Peugeot, a Renault, a Ssangyong, a Suzuki, a Toyota, a Saab alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car. www.autowallis.hu