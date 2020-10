AutoWallis: Lezárult a legnagyobb szlovén BMW márkakereskedés átvétele

Sikeresen lezárta az AutoWallis Szlovénia legnagyobb BMW márkakereskedésének átvételét, miután a vállalat megszerezte a tranzakció zárásához szükséges hatósági hozzájárulásokat és a szerződés egyéb feltételei is teljesültek. Ezzel a lépéssel az AutoWallis belépett az ország autó kiskereskedelmi piacára is, és jelenleg is vizsgálja, hogy a patinás német autómárka mellett továbbiakat is értékesítsen Szlovéniában.

A tranzakció minden feltétele teljesült, így az AutoWallis leányvállalata, a Wallis Motor Ljubljana tulajdonába került Szlovénia legnagyobb BMW márkakereskedése. A júniusban bejelentett akvizíció zárásához több (elsősorban versenyhivatali) hozzájárulás megszerzése volt szükséges, melyeket a társaság teljeskörűen megszerzett és a szerződés egyéb feltételei is teljesültek a mai nappal bezárólag. Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a tranzakció zárása kapcsán elmondta, hogy a szlovén főváros egyetlen BMW márkakereskedésének átvételével az AutoWallis belépett az ország autó kiskereskedelmi piacára is, így tovább erősíti jelenlétét a közép-kelet-európai régióban. A csoport a régió 14 országában foglalkozik gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel, és már eddig is jelen volt Szlovéniában, ahol a társaság másik leányvállalata, a Wallis Automotive Europe a Jaguar és Land Rover márkák kizárólagos márkaképviseletét látja el, és – a versenyhivatali engedélyezést követően – hamarosan megkezdi az Opel márka nagykereskedelmét is Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Magyarország mellett. A ljubljanai, egyben legnagyobb szlovén BMW autókereskedés 2009 óta működik. A használt és új BMW-k értékesítése és szervizelése mellett a Wallis Motor Ljubljana MINI gépjárműveket is szervizelhet.



Hozzátette, hogy az elmúlt évtizedekben felhalmozott tapasztalatokra és az AutoWallis tőkeerejére alapozva kívánják fejleszteni a ljubljanai kereskedést, és terveik között szerepel további autómárkák kiskereskedelmi értékesítése is a szlovén piacon.. Kiemelt cél az is, hogy a kiskereskedelem fejlesztése a szolgáltatási üzletág árbevételét is növeli, ami az eredményesség szempontjából fontos.. Az ország gazdasága az uniós átlag felett teljesít: 2014-2016 között átlagosan éves 2,7 százalékos növekedést ért el, míg 2017-ben és 2018-ban 4,8 és 4,1 százalékkal, 2019-ben pedig 2,4 százalékkal bővült a GDP. Szlovénia egy főre eső GDP-je tavaly 39 ezer dollár volt, ami 16,3 százalékkal magasabb a magyarnál, így vásárlóerejét tekintve jó adottságokkal rendelkezik. Szlovéniában az elmúlt években folyamatosan bővült az eladott új autók száma: 2012-ben 50.091, míg 2019-ben 73.452 darab új járművet helyeztek forgalomba. A BMW piacvezető a prémium márkák között a szlovén piacon. 2019-ben 1.560 darab új BMW-t helyeztek forgalomba, ebből 742 darabot Ljubljana-ban és környékén.

Az AutoWallis Nyrt.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalat 2018-as, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján számított konszolidált 65,5 milliárdos árbevételének duplázását tervezi 2024-re, melyet elősorban organikus úton akar elérni. A vállalat célja emellett, hogy az autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos, akvizíciós úton történő szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A csoport tagjai közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a Wallis British Motors, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna, a Wallis Kerepesi, a Wallis Autókölcsönző, valamint az Iniciál Autóház. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a Citroën, a Dacia, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a MINI, a Nissan, az Opel, a Peugeot, a Renault, a Ssangyong, a Suzuki, a Toyota, a Saab alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car. www.autowallis.hu