AutoWallis: 10 százalékos növekedés az első negyedévben

A romló külső környezet ellenére 10 százalékkal, 20,2 milliárd forintra növelte árbevételét az AutoWallis az év első negyedévében. A belföldi értékesítés 21 százalékkal, a nemzetközi értékesítés 1 százalékkal, míg az autóipari szolgáltatói üzletág árbevétele 13 százalékkal bővült. A Budapesti Értéktőzsde autós vállalatának gazdálkodásában márciusban már érezhető volt a koronavírus-járvány átmeneti negatív hatása, és a társaság eredményét egyszeri tételek is kedvezőtlenül befolyásolták.



Az Európai Unió (EU, EFTA, Egyesült Királyság) új személygépjármű-piaca elsősorban a koronavírus-járvány miatt visszaeső kereslet miatt az első negyedévben jelentős mértékben zsugorodott (-26,3%), melyhez képest a magyar piac kevésbé esett vissza (-4,9%). Ehhez képest az AutoWallis Belföldi disztribúciós üzletágának árbevétele 21 százalékkal 9,2 milliárd forintra, Nemzetközi disztribúciós üzletágának árbevétele 1 százalékkal 9,1 milliárd forintra, Autóipari szolgáltatói üzletágának árbevétele (amelybe a szerviz-szolgáltatások és az autókölcsönzés is tartozik) 13 százalékkal, 1,8 milliárd forintra emelkedett. Az AutoWallis három üzletágának együttes konszolidált árbevétele 10 százalékkal, 20,2 milliárd forintra bővült az első három hónapban, annak ellenére, hogy márciusban már a magyar piacon is érződtek a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai, különösen a turizmus területén, mely jelentősen rontotta a gépjárműkölcsönzés eredményességét. Ormosy Gábor, a társaság vezérigazgatója kiemelte, hogy bár az AutoWallis működése nem független az európai autópiactól, azonban a csoport tényleges működési régiója a tavaly meghirdetett stratégiának megfelelően Közép-Kelet-Európa és a Balkán, ahol elsősorban prémium gépjárműveket forgalmaz és nyújt ezekhez kapcsolódóan autóipari szolgáltatásokat. A vezérigazgató rámutatott, hogy a koronavírus-járvány rövidtávon ugyan kedvezőtlenül hat a piaci szereplőkre általában, de az említett régiók és a prémium szegmens számai tartósan jobbak lehetnek, mint az EU és a teljes autópiac mutatói. Ez a trend fennmaradhat, így továbbra is tartható az AutoWallis stratégiájában meghirdetett cél, mely szerint 2024-re organikus és akvizíciós úton 130 milliárd forint fölé emelkedhet az árbevétel.



egyrészt – a korábbi rendkívüli közleményben már jelzettek szerint – a csoport két leányvállalatának telephelyéről összesen mintegy 250 millió forint nyilvántartási értékű eszköz jogellenes úton kikerült, melyből 158 millió forint az első negyedévet érintette, másrészt pedig 581 millió forint, pénzügyileg nem realizált átértékelési különbözet jelentkezett a negyedév utolsó napján. Ez utóbbi oka a koronavírus miatt a balkáni régióban életbe lépett gazdasági korlátozó intézkedések miatt március végére kiugróan magas szintre emelkedett készletállományhoz tartozó, és a likviditásmenedzselés érdekében ki nem fizetett magas, euróban számlázott szállítóállomány volt, melyet az IFRS szabályoknak megfelelően az időszak végi devizaárfolyamon át kell értékelni. Fontos ugyanakkor, hogy ez az összeg csak egy pillanatnyi nem realizált érték, melynek számítása a március végén kiugróan gyenge forintárfolyam (359,09 HUF/EUR) alapján történt, és a készletállomány értékesítésével megindult euróalapú kiszámlázások, illetve a már alacsonyabb árfolyamon történt számla kifizetések a későbbiekben nagyságrendileg kompenzálják ezt a pénzügyileg nem realizált veszteséget.A csoport eredményességét legjobban bemutató pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény, azaz eredményességet negatívan befolyásoló,667 millió forintra, a, az egyszeri, átmeneti tételekkel együtt azonban az EBITDA 509 millió forint, míg a teljes átfogó eredmény -582 millió forint volt. A csoport anyagköltségei az első három hónapban 1 százalékkal 555 millió forintra, az igénybe vett szolgáltatások 6 százalékkal 609 millió forintra csökkentek. Eközben az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) az árbevételnél némileg nagyobb mértékben, 12 százalékkal 18,1 milliárd forintra nőtt, mivel az Autóipari szolgáltatói üzletág árbevételének márciusi drasztikus visszaesését nem tudta azonnal követni a bérbeadásra tartott autók költségének szintje. A személyi jellegű ráfordítások 25 százalékos emelkedése (a csoport átlagos statisztikai létszáma 325 főre nőtt) a tavalyi évhez hasonlóan meghaladta a forgalomnövekedés átlagát, de a változás nominális összege az árbevétel emelkedésének mindössze 5 százaléka. Az AutoWallis Csoport kiemelt erőfeszítéseket tesz a növekedést is alátámasztó létszám és szakértelem biztosítására, és ennek megtartása elsődleges cél maradt a koronavírus-járvány időszakában is.

Az AutoWallis Nyrt.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalat 2018-as, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján számított konszolidált 65,5 milliárdos árbevételének duplázását tervezi 2024-re, melyet elősorban organikus úton akar elérni. A vállalat célja emellett, hogy az autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos, akvizíciós úton történő szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A csoport tagjai közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a Wallis British Motors, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna, valamint a Wallis Autókölcsönző. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, a Saab alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car, melyek közül a BMW a prémium autópiacon, míg a Sixt az autókölcsönző piacon foglal el domináns pozíciót. www.autowallis.hu