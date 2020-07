Augusztustól 5 százalékos kedvezmény a mobilfizetési applikációval megváltott helyközi Volánbusz-jegyekre

Augusztus 1-je szombattól 5 százalékos kedvezményt vezetnek be a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. közlekedési mobiljegy alkalmazásban és valamennyi társapplikációban megváltott teljes árú, 50 százalékos és a 90 százalékos helyközi (távolsági) menetjegyekre, valamint a menetjegyekhez megvásárolt távolsági kiegészítő menetjegyekre a Volánbusz járatain – közölte a Volánbusz Zrt. az MTI-vel hétfőn.

Azt írták, hogy ezzel is szeretnék ösztönözni az utasokat az applikációban való jegyvásárlásra. A készpénzmentes jegyértékesítés idén március 23. óta elérhető.

A tájékoztatás szerint a QR kódot tartalmazó matricák minden Volánbusz-járműre felkerültek, így augusztus 1-jével a rendszer már az egész országban biztosítja az applikációban megváltott menetjegyek, bérletek gyorsabb és egyszerűbb ellenőrzését. Ugyanettől a naptól módosulnak a helyi és a helyközi menetjegyek felhasználási szabályai is. Az érvényességet a rendszer minden esetben a kódbeolvasástól számítja, az érvényességi idő helyi menetjegyeknél 1 óra, helyközi menetjegyeknél 2-10 óra (a távolsági kategóriától függően). A megvásárolt jegyeket 30 napon belül fel kell használni, különben elvesznek.



A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. közlekedési mobiljegy alkalmazásában az utazás paramétereinek kiválasztása után a telefonon megjelenik egy animáció, melyet az autóbusz-vezető ellenőriz. Az animáció megjelenése nem jelenti automatikusan azt, hogy az utas felszállhat a járműre; a megjelenő képen az autóbuszvezető azt is ellenőrzi, hogy az adott díjtermék hová szól. Az animáció megjelenése csak azt igazolja, hogy a díjtermék nem hamis és időben érvényes.A kedvezményre jogosító igazolvány (dokumentum) számát az applikációban történő vásárláskor meg kell adni; az igazolványt az utasnak magánál kell tartania, és felszólításra a gépkocsivezetőnek, vagy az ellenőrnek be kell mutatnia.A QR-kódos érvényesítés a közlekedési mobiljegy vásárlására szolgáló valamennyi applikációban (Nemzeti Mobilfizetési Zrt., Simple by OTP, VoxPay) elérhető funkció. A beolvasás a menetjegynél látható “Kódbeolvasás felszálláshoz” gomb érintésével indítható. Ha az érvényesítés a felszállás előtt nem történt meg, erre a vezetőfülke mellett elhelyezett kód beolvasása is lehetőséget ad. A kódot az utazás megkezdése előtt feltétlenül le kell olvasni az applikációval – írták.További részletekről a Volánbusz és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. weboldalán tájékozódhatnak az utasok. A társaság azt kéri, hogy aki teheti, elektronikus úton váltsa meg jegyét, bérletét.A kedvezmény nem érvényes a BKK, a Volánbusz helyi és a városi közösségi közlekedési szolgáltatók menetjegyeire.(MTI)