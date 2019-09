Átadták a pécsi Honsa Kft. 1,9 milliárd forintos új csarnoképületét

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárának jelenlétében adták át a pécsi Honsa Kft. legújabb csarnoképületét. A német tulajdonú vállalat összesen 3,2 milliárd forintos kapacitásbővítési beruházásának része a 1,9 milliárd forintos új csarnoképület. A Koller Csoport pécsi leányvállalatának szeptember 17-én átadott 4900 m2-es gyártó- és raktárépülete a cég nyolcadik csarnoka.

A Honsa Kft. csarnokavató ünnepsége egyben a vállalat 20 éves jubileumi rendezvénye is volt. Az elkészült csarnoképület ünnepélyes átadóján Max Koller, a Koller Csoport tulajdonosa és ügyvezetője elmondta, a magyarországi leányvállalat a legnagyobb gyártóüzeme a cégcsoportnak, és emiatt egyik legfontosabb pillére. A Honsa Kft. nagyban hozzájárult a cégcsoport sikertörténetéhez, hogy Európa egyik piacvezető autóalkatrész-gyártójává válhattak. Beszédében kiemelte, húsz évvel ezelőtt elsősorban a kultúra és a külföldiek iránti nyitottság miatt választották Magyarországot, azon belül is Pécset, ami azóta is jó döntésnek bizonyul.

Magyar Levente beszédében kihangsúlyozta, a Honsa Kft. kapacitásbővítési beruházása is példázza, érdemes külföldi befektetőknek Magyarországra jönni, itt beruházni. Hozzátette, a kormányzat továbbra is támogatja Pécs és a Dél-Dunántúli régió infrastrukturális fejlesztését, hogy a Baranya megyei székhely tovább fejlődhessen.

A rendezvényen dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő is felszólalt. A kormány számára fontos a Dél-Dunántúli régió, továbbra is támogatják Pécs újraiparosítását és munkahelyteremtését. Fontos partner ebben a német tulajdonú Honsa Kft. is, akik a jövőben az új gyártócsarnok felépítésével a térség gazdaságát és munkahelyteremtését is támogatják.

A pécsi Keleti Ipari Park területén elhelyezkedő nagyvállalat mára a világ egyik vezető autóalkatrész-gyártójává nőtte ki magát. Egyedülálló termékük a saját fejlesztésű technológiával készülő csomagtér-fedlapok és kalaptartók, amelyeket nemzetközi piacra gyártanak immár két évtizede. A most átadott épületegyüttes egy 4900 m2-es, 12 m belmagasságú gyártó- és raktárépület, melyből 2900 m2 a raktár és 2000 m2 a gyártó terület. Az új termelési területen komplett csomagtér-rendszereket fog gyártani a vállalat, amihez trilaminát technológiát alkalmaznak, vagyis három komponensű anyag préselésével formálják meg az alakját, de vízvágás és alkatrészek ultrahangos behegesztése is szükséges ahhoz, hogy a csomagtér-rendszer elnyerje végső és pontos formáját Ezen kívül újfajta szőnyegezési eljárással kalaptartókat is fognak gyártani a Porsche számára az új csarnokban, ami további munkahelybővítésre is lehetőséget ad.

A pécsi telephelybővítését 2016 év elején kezdték meg, az üzembe helyezése várhatóan 2019. ősz folyamán meg is történik, az év végére így már közel 20 ezer négyzetméteren folyik majd a termelés a Honsa Kft-nél.

Honsa Kft.

A pécsi Honsa Kft.-t 1999-ben alapították a német Koller Csoport részeként. A német tulajdonú vállalkozás korszerű gépparkkal, automatizált gyártósorral, magas technológiai színvonalon csomagtér-, pótkerék-fedlap kalaptartó és komplett csomagtér-rendszerek előállítását végzi az autóipar részére. A Honsa Kft. közvetlen beszállítója a Volkswagen, Audi, Porsche, Jaguar, Land Rover, Seat, valamint a BMW autómárkáknak. A vállalat pécsi telephelyén évi több mint 4 millió terméket állít elő.