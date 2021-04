Átadta legmodernebb és egyben legnagyobb fiókját az Erste Bank

Magyarországon elsőként Debrecenben mutatkozik be az Erste Bank új generációs fiókjainak továbbfejlesztett változata. Az egységben a tanácsadásé a főszerep, a fiók a digitális technológiára támaszkodva felel meg a jövő kihívásainak és az ügyfelek modern bankokkal szemben támasztott követelményeinek. Az Erste Bank idén több mint egymilliárd forintot fordít fiókjai modernizálására.

Miután az ügyfél bejelentkezett a fogadó asztalnál, az Erste Bank tanácsadója szólítja meg és kíséri a beszélgetéshez megfelelő tárgyalóhelyiségbe a jövő fiókjában, Debrecenben. Nincs sorszám, ügyintézői pult, mégis mindenki az érkezés vagy az időpontfoglalás szerint kerül sorra, megismerik, a nevén szólítják és személyre szabott tanácsokkal látják el. A megújult debreceni egység amellett, hogy a legmodernebb Erste-fiók, egyben a legnagyobb is: a kétszintes, 1200 négyzetméter összalapterületű egységben 18 tárgyaló várja a lakossági, privátbanki, kisvállalkozói és vállalati ügyfeleket egyaránt.

Az Erste Bank három éve indította el fiókátalakítási programját: a hivatali helyiségekből ügyfélközpontú, barátságos légkört teremtő, a tanácsadást szolgáló fiókok jönnek létre – mondta el Csáki Richárd. Az Erste Bank Hálózat és Prémium szegmens igazgatója közlése szerint itt az egyszerűbb ügyeket gyorsan, az erre a célra kialakított pultoknál is el lehet intézni, a nagyobb lélegzetű, bonyolultabb ügyeket viszont külön tárgyalókban, ahol a mellettünk ülők és a várakozók nem lesznek akaratlanul is fültanúi a bizalmas pénzügyi beszélgetésnek. A fiókokat a virtuális valóság (VR) technológiát alkalmazva tervezik meg, az ügyfelek és a tanácsadók kényelmét szolgálva. Így már a modellezéskor kiderül, kényelmes-e a székek elhelyezése, elfér-e mindenki az asztalok mellett, vagy éppen alkalmas-e a fiók arra, hogy a mozgásukban korlátozottak is használni tudják – szögezte le Csáki Richárd.

A debreceni egységben Magyarországon először mutatkozik be a jövő fiókjának új generációs változata: az egységben a digitális technológiára támaszkodva segítik a tanácsadást. Az új egységekben egy olyan nyitott, többfunkciós ügyféltér is helyet kap, amely azt segíti, hogy az ügyfelek pénzügyi egészségét felmérje és javítsa a bank. Ez a nyitott tárgyaló a rövidebb megbeszélések, az egyszerűbb szerződéskötések helyszíne is lehet. A félig szeparált tárgyalók ugyanakkor a személyesebb, négyszemközti megbeszéléseknek biztosítanak teret, míg a hagyományos, zárt tárgyalók a diszkréció biztosítása mellett a szokottnál nagyobb teret és magasabb kényelmi fokot kínálnak. Debrecenben ezen kívül működik egy úgynevezett facewall, a sorban állást kezelő fejlett, láthatatlan rendszer. Érkezéskor a technológia automatikusan regisztrálja az ügyfeleket és az érkezés sorrendjében irányítja őket. A bejáratnál helyet foglaló munkatárs üdvözli az ügyfelet, majd a nevét és látogatásának célját beviszi a facewall applikációba. Eközben a back-office-ban dolgozó tanácsadók digitális úton megkapják ezt az információt, így fel tudnak készülni az ügyféllel folytatandó megbeszélésre. Azt is tudják így, hogy hány ügyfél várakozik éppen a fiókban, milyen ügyben jöttek, tudják a nevüket, és azt, hogy milyen sorrendben kerülnek sorra.

Az Erste Bank Hálózat és Prémium szegmens igazgatója szerint a jövőben az elképzelés szerint a fiókok rugalmasan átalakíthatók lesznek, a félig szeparált tárgyalók közötti paravánoknak köszönhetően a nyitvatartási időben kisebb események is megtarthatók anélkül, hogy a fiók működését korlátozni kellene, miközben az előtér könnyűszerrel átalakítható nagyobb rendezvényekhez is – így a fiók a helyi közösségek központjává válhat. A fiókokat ezen kívül egy kiterjesztett valóság fallal is ellátják majd, amelyen különféle tartalom jeleníthető meg, például interaktív játékok gyermekeknek, vállalati társadalmi felelősséggel kapcsolatos üzenetek, pénzügyi edukációt szolgáló játékok, üzenetek.

Csáki Richárd hozzátette: a fiókok modernizálási programjára az Erste Bank az elmúlt három évben 1,5 milliárd forintot meghaladó összeget költött, ám az ütemet fokozva az idei évben már több mint egymilliárd forintot tervez erre a célra.