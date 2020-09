Árulkodtak a bankok, milyen moratóriumot látnának szívesen 2021-től

Több pénzintézet szerint is szűkíteni kellene, hogy mely ügyfelek maradhatnak a moratóriumban.

Szűkszavúak voltak a Bank360.hu-nak pénteken nyilatkozó bankok azzal kapcsolatban, hogy milyen moratórium-forgatókönyvet üdvözölnének, de talán árulkodó lehet, hogy több nagy pénzintézet is jelezte: készek a saját eszközeikkel, proaktívan, célzottan segíteni a bajban maradt ügyfeleket abban az esetben, ha az általános hitelmoratórium az eredetileg tervezett módon az év végével véget ér.

Orbán Viktor miniszterelnök ma reggeli szokásos rádióinterjújában arról beszélt, az Gazdasági Operatív Törzs holnap dönthet a hitelmoratórium folytatásáról.

Amennyiben valamilyen módon folytatódna, a pénzintézetek nagyjából közös állásponton vannak azzal kapcsolatban, hogy egy szelektívebb rendszert látnának szívesen, azaz az általános moratórium helyett azok számára legyen elérhető a törlesztés szüneteltetése, akiknek tényleg szüksége van rá. Erre megoldás lehet, ha – ellentétben a mostani rendszerrel – a moratóriumba nem automatikusan kerülnek be az ügyfelek, hanem egyedi kérésük után, a feltételek és jogosultság ellenőrzésével. Ugyanakkor nagyon fontos lenne, hogy az új rendszerben gyorsan és gördülékenyen, jelentős adminisztrációs teher nélkül menjen a be- és kilépés.





Azt minden bank jelezte, hogy a kormányzati döntéssel összhangban, a hatályos jogszabályoknak megfelelően fognak cselekedni.

Jelenleg ennyien vannak moratóriumban

A CIB Banknál a moratóriumra érvényes lakossági hitelállomány 54%-a nem lépett ki a moratórium alól, míg a vállalati hitelállomány esetében 31% van jelenleg is moratórium alatt.

A K&H Banknál a lakossági ügyfelek hitelvolumenének közel fele esik a moratórium hatálya alá, vállalati ügyfeleknél ez az arány 39 százalék.

Az Erste Banknál a lakossági hitelek 31 százaléka, a céges hitelek 40 százaléka maradt moratóriumban.

Az MKB Banknál a lakossági szegmens nagyságrendileg 60 százaléka él a moratórium nyújtotta lehetőséggel. A vállalati oldalon az ügyfelek körülbelül 40%-a nyilatkozott úgy, hogy nem kíván élni a hiteltörlesztési moratóriummal. azaz szintén 60 százalék körül van a moratóriumban lévők aránya.





Az OTP Bank válasza szerint a lakossági ügyfelek mintegy 40 százaléka nem élt a moratórium adta lehetőséggel, azaz nagyjából 60 százalék lehet moratórium alatt. A vállalati ügyfelek közül 40 százaléknál kicsit magasabb azok aránya, akik nem éltek a moratóriummal.

A Takarékbank elmondta: a vállalati és a lakossági ügyfelek esetében is 67 százalék él a moratóriummal.

Saját megoldásokkal is készülnek a bankok

A Bank360.hu szakértője, Veres Patrik szerint a moratórium nélkül is bőven találni olyan banki eszközt, amely segítheti az ügyfelet a hiteltörlesztés stabilizálásában. Ilyen lehet például a szerződés átütemezése, ami a futamidő kitolásával és a törlesztőrészlet csökkenésével jár. Időszakosan szüneteltethető a törlesztés is, akárcsak a moratórium esetében, a törlesztőrészletet aztán az átmeneti szakaszt követően ütemezve kell visszafizetni.

Ugyanígy csökkenthető is a törlesztőrészlet egy időre, például akkor ha csak kamatot kell fizetnünk egy meghatározott ideig. Ha bizonytalanok vagyunk, köthetünk hitelfedezeti- vagy jövedelempótló biztosítást is, amellyel akkor is rendezhetjük a törlesztőrészletet, ha hosszabb ideig tart a járvàny és átmenetileg nem lesz munkából származó jövedelmünk. Ha hitelképesek vagyunk, azt is érdemes megvizsgálni, hogy mennyit nyerhetünk egy olcsóbb hitellel. Ha például meglévő személyi kölcsönünket váltanánk ki, az ajánlatok összehasonlításával találhatunk kedvezőbb hitelt a Bank360.hu kalkulátorával.

“Fontos, hogy az együttműködés csak akkor tud olajozottan működni a bank és az ügyfél között, ha az ügyfél előre, időben jelzi a banknak, ha fizetési nehézsége támad átmenetileg vagy hosszú távon” – véli a szakember.



