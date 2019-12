Arany hétvége: csúcson a boltos világ

A 2019 decemberében is minden előrejelzés szerint két kézzel szórjuk a pénzt a boltokban. A webáruházaknál a novemberi, black friday-ek sorozatával megtűzdelt őrültek hónapja már lepipálja a decembert, ekkor költöttek a weben a legtöbbet a vásárlók. De hát decemberben a hagyományos boltok húzzák a pénztárcák nótáját:

2018 2019 várható nov dec november december webáruház 70 66 90-95 85-90 iparcikk bolt 331 398 350-355 420-425 arány 21% 17% 23-24% 20-21% KSH, érték: milliárd forint, iparcikk: hagyományos bolt, webáruház nélkül

Van mire ügyelni az arany hétvégén is

Csak olyan helyen vásárolj, ahol kérdés, kérés nélkül adnak nyugtát. Ez az ajándék csere-beréhez, vagy a minőségi reklamációhoz is kell. Célszerű vigyáznia gyári csomagolásra is, ha az ép marad, akkor könnyebb a csere-bere. Felesleges a nyugtára ráíratni, hogy visszacserélik, mivel ilyen joguk – nyilatkozatot tenni – az eladóknak, pénztárosoknak nincs is.

Ha a pénztárnál nagyobb árat mutat a pénztárgép, vagy a fizetés után a nyugta, mint ami a polccímkén, a bolt honlapján, vagy a reklámújságban volt, a vásárlónak a legkisebbet kell csak kifizetnie.

A minőségi reklamáció teljesen más, mint a csere-bere, és mindegy, hogy boltban, vagy webáruházban vásároltál, megillet a joga. Két ága-boga van, egyes nagyobb értékű termékekre az egy év kötelező jótállás (garancia) és a – főleg iparcikkekre – a két év szavatosság.

A megrendelést, vásárlást követően indoklás nélküli, jogszabályban előírt elállási joga a vásárlónak kizárólag a webáruházas vásárlásban van. Ez 14 nap, aminek számolgatása az áru átvételét követően indul. De el lehet állni a rendelés és a kiszállítás, átvétel közötti időszakban is.

A boltosok kötelesek kiírni azt is, panaszukkal, ha a boltban nem sikerül orvosolni, kihez, milyen hatósághoz fordulhatnak, például békéltető testülethez, vagy a fogyasztóvédelmi ügyeket is kezelő járási hivatalokhoz.

Ünnepi nyitvatartás

A boltosok kötelesek kiírni a nyitvatartás pontos időszakát, ha pedig bármilyen változás van benne, azt is. Így például azt is, hogy december 25-én és 26-án zárva tartanak, hiába írja elő ezt törvény.

A hat napos pihenő napi sorban a boltok csak két és fél napot lesznek zárva, de kivételek is akadnak, előtte, közben, és utána egyaránt:

ünnepi időszak változások boltok nyitvatartása arany hétvége december 21 szombat heti pihenőnap – szokásosnál hosszabb nyitvatartás december 22 vasárnap heti pihenőnap – a boltok nagyobb része kinyit december 23 hétfő munkanap – hosszabb hétköznapi nyitvatartás karácsony december 24 kedd heti pihenőnap ledolgoztuk december 7-én 14 órakor kötelező bezárni december 25 szerda munkaszüneti nap – boltok zárva (kivétel: benzinkút, virágbolt, édességbolt, pályaudvarok, nonstop kisbolt, kiemelt idegenforgalmi helyek boltjai) december 26 csütörtök munkaszüneti nap – december 27 péntek heti pihenőnap ledolgoztuk december 14-én szokásos nyitvatartás, de egyes kisebb iparcikk boltok nem nyitnak ki pénteken, vagy szombaton december 28 szombat heti pihenőnap – december 29 vasárnap heti pihenőnap –

(blokkk.com)