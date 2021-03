Április elején kezdik meg a köznevelésben dolgozó már regisztrált pedagógusok oltását

Április első napjaiban kezdik meg a mintegy 82 ezer, az oltásra március 24-éig regisztrált általános iskolai, gimnáziumi és óvodapedagógus kampányszerű oltási akcióját – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Maruzsa Zoltán elmondta, az oltások első körére jogosultak a jövő hét elején kapják meg az oltásra behívó sms-t, és a tervek szerint csütörtökön, pénteken, illetve esetenként szombaton kapják meg a védőoltásokat a regisztrációjuk során megadott lakcímhez rendelt kórházi oltópontokon.

A második körben a március 24-éig nem regisztrált, de március 29-én éjfélig regisztráló, köznevelésben dolgozók, valamint a regisztrált, szakképzésben és a bölcsődékben dolgozók következnek. Aki még nem tette, március 29-én éjfélig mindenképpen regisztráljon a vakcinainfo.gov.hu honlapon – várhatóan a húsvét utáni napokban, szintén a kórházi oltópontokon kaphatják majd meg az oltást – tette hozzá.

Hangsúlyozta, azok a pedagógusok és dolgozók, akik az sms-ben küldött időpontra nem tudnak megjelenni, későbbi alkalommal kerülnek sorra.

Maruzsa Zoltán arra kérte a regisztrálókat, hogy adataikat, telefonszámukat és lakcímüket pontosan adják meg az internetes felületen. A regisztráció szükségességéről a köznevelési információs rendszeren és a Kréta-rendszeren keresztül is értesítést küldenek valamennyi pedagógusnak.



Beszámolt arról, hogy a 102 ezer pedagógus 55 százaléka, vagyis az aktív állomány alig több mint fele élt a regisztráció lehetőségével, közülük 20 ezren már megkapták az oltást.Az államtitkár hangsúlyozta, azt, aki egy hónap múlva gondolja meg magát és akkor regisztrál, nem tudják majd soron kívül, ebben a kampányszerű akcióban beoltani, ezért “most van itt az idő”, hétfő éjfélig van nyitva ez a lehetőség.Mint mondta, az alkalmazottak adatbázisait össze kell vetni a regisztrációs felületen megadott adatbázissal, a frissítésük az intézményvezetők segítségével már elkezdődött. A folyamat során az intézmények egyéb dolgozóinak taj-számát is rögzítik a rendszerben, mivel róluk alapesetben nem vezetnek nyilvántartást. Ezzel a lehetőséggel tavaly november óta már tízezres nagyságrendben éltek a köznevelési és szakképzési intézmények – tette hozzá.Megjegyezte, az oltási akció előkészítéséért ezen a hétvégén az Oktatási Hivatal érintett rendszerét leállítják, de hétfőn már ismét fel lehet tölteni ezeket az adatokat.Az államtitkár a tájékoztatón elmondta, jól működik a március 8-án bevezetett, tantermen kívüli digitális munkarend, az elektronikus rendszerek pedig a nagy terhelés mellett is jól teljesítenek. A nemzeti köznevelési portálon az okostankönyvek iránt naponta legalább 150-160 ezer látogató érdeklődik, a Sulineten napi átlagban 65 ezer letöltést regisztrálnak, de fennakadások nélkül működik a Kréta-rendszer is.Utóbbi felületre egy átlagos munkanapon 90 ezer pedagógus, 500 ezer tanuló és 240 ezer szülő lép be, és naponta több mint 600 ezer osztályzatot írnak be a tanárok – sorolta Maruzsa Zoltán. Hozzátette, “a digitális kollaborációs térben” naponta legalább negyedmillió tanuló látogatja a digitális órákat.Kitért arra: az óvodákban és iskolákban bevezetett, indokolt esetben igénybe vehető gyermekfelügyeletet csütörtökön az óvodákban mintegy 24 ezer gyermek, az iskolákban pedig 5500 tanuló, azaz az összlétszám 7,5, illetve 0,7 százaléka vette igénybe.A középiskolai felvételikkel kapcsolatban Maruzsa Zoltán arról beszélt, lezárultak a “járványügyileg érzékeny” írásbeli és szóbeli vizsgák, a jelentkezők a pontszámaik ismeretében pedig módosíthatták a jelentkezéskor megadott sorrendet.Az eljárás még tart, a végeredmények egy hónap múlva lesznek elérhetők – tette hozzá az államtitkár.Maruzsa Zoltán tájékoztatása szerint az általános járványügyi helyzet miatt kissé kitolják az eredetileg a tavaszi oktatási szünet végéig, április 7-ig tervezett digitális munkarend és rendkívüli szünet időbeli hatályát.“Pontos újranyitási dátumunk nincs, de elkezdtük erre a felkészülést” – közölte a köznevelésért felelős államtitkár, megjegyezve, a nagyobb védettséget szolgálja majd a regisztrált bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók beoltása is.(MTI)