Amundi Alapkezelő: októberben határozottan lassulhat az infláció

Szeptemberben még nem számít inflációs fordulatra Magyarországon, októbertől viszont már a fogyasztói árak emelkedésének látványos lassulását várja az Amundi Alapkezelő Zrt.

Forián-Szabó Gergely, az Amundi Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója online sajtóreggelin pénteken Budapesten azt mondta: az inflációs nyomás csökkenése után pedig határozottabban élénkíthet a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A magyarországi inflációs folyamatokkal ellentétes európai tendenciákról az igazgató azt mondta, teljes kudarc kíséri a világ nagy jegybankjainak küzdelmeit az inflációs cél eléréséért. Ez 2008 óta zajlik, azonban az infláció Európában és Japánban is elmarad a céloktól, és az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve(Fed) is csak néha-néha éri el a 2 százalékos célját – jegyezte meg.

Elemzése szerint Magyarországon a járvány sem törte meg a gyorsuló inflációt, miközben a nagy jegybankok teljes erőbedobással dolgoznak a pénzromlás felpörgetésén, egyelőre nem túl sok sikerrel. Mint mondta, Magyarország jelenleg azon ritka kivételek közé tartozik, ahol a jegybank a járvány miatti gazdasági visszaesés ellenére a túlzottan magas inflációval küszködik. Részben a korábbi évek laza monetáris politikájának köszönhető szerinte, hogy a válságkezelés során az MNB keze erősen meg van kötve. A következő hónapok azonban itthon is fordulatot hozhatnak.

Forián-Szabó Gergely közölte: a fogyasztói árindexben vagy az augusztus vagy a szeptember jelentheti a csúcsot idén, októbertől viszont látványos csökkenés indulhat el. Az inflációcsökkenés megindulását segítheti a lazuló munkaerőpiac, ahogy a bázishatás mellett az alacsony importált infláció. A gazdasági kilátásokról elmondta még, hogy idén 5-6 százalék körüli GDP-csökkenést tart reálisnak, jövőre már növekedés jöhet. Ugyanakkor a turizmus visszaesése a teljes gazdaságnak “komoly gyomros”, a budapesti idegenforgalom elmaradása miatti helyzetre azt mondta: az ágazat néhány részterületén súlyos gondok lesznek, ami az egész munkaerőpiacot érinteni fogja.



A globális kilátásokról az igazgató elmondta: jelenleg a fejlett világban minden erőfeszítés ellenére sem sikerül felszítani egy egészséges mértékű inflációt a fogyasztói árakban. Miközben a befektetési eszközök terén nagyon elszabadult az infláció. A tartósan negatív reálkamatok és a pénzbőség mellett a befektetők egyre többet hajlandóak fizetni az ingatlanokért vagy a részvényekért, ami buborékok kialakulását eredményezheti – vélekedett.Hozzátette, hogy a nagy jegybankok a devizaárfolyamokon keresztül egymással is küzdenek, “devizaháború” van. A “leértékelési versenyben” az elmúlt hónapokban a dollár vezet, aminek egyik oka, hogy a Fed története során először vizsgálta felül teljeskörűen a célrendszerét legutóbbi ülésén, lazább monetáris politika felé tolódva. Az euró erősödése a dollárral szemben Európában tovább nehezíti az inflációs cél elérését, emiatt a közeljövőben az Európai Központi Banknak is lépnie kell – mondta. Ez az eszközvásárlási program erősítését fogja jelenteni az igazgató szerint.(MTI)