Amundi Alapkezelő: kitarthat a gazdasági növekedési ciklus

Az Amundi Alapkezelő szerint az amerikai-kínai kereskedelmi háború fellángolása ellenére még mindig nagy esély van arra, hogy a 10 éve tartó globális növekedési ciklus egy darabig még kitarthat, az alapkezelő Magyarország számára is kedvező képet vetít előre.

Az Amundi alapforgatókönyve szerint a világgazdaság idei átmeneti lassulását követően jövőre jó esély látszik egy kismértékű gyorsulásra. Főként a feltörekvő régiókban lehet lendületvételre számítani, míg a fejlett világban a növekedési ütem stabilizálódása valószínűsíthető.

Magyarországon idén még fennmaradhat a hosszabb távon tartható tempónál gyorsabb ütemű növekedés, utána viszont lassulás következhet.

Az Amundi csütörtöki közleményében Forián-Szabó Gergely, az alapkezelő befektetési igazgatója kifejtette: a magyar gazdaság jelenleg még egyértelműen túlfűtött állapotban van. A külső kereslet lassulása, illetve az uniós források csökkenése azonban belátható időn belül eltüntetheti ezt a feszültséget.



Ha az európai lassulás nem következik be, a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) továbbra is gondot jelenthetnek a túlfűtöttségi, illetve inflációs kockázatok. A hazai munkaerőpiac feszítettsége miatt ugyanis a viszonylag magas bérdinamika alapesetben csak fokozatosan lassul, ami a nyomott európai infláció ellenére viszonylag magasan tarthatja a hazai fogyasztói árindexet – tette hozzá.Az Amundi várakozásai szerint az MNB még az inflációs kockázatok fennmaradása esetén is kevesebbet fog szigorítani, mint amennyit a piac jelenleg áraz. A belső kereslet “hűtése” miatt azonban a háztartások megtakarítási hajlandóságát magasan kell tartani, ezért a jegybank számára kapóra jött az a kormányzati szándék, hogy a lakosság pénzeszközeit a “piacinál” lényegesen magasabb kamatokat kínáló állampapírokba próbálják becsatornázni. Az így kialakuló kettős kamatszint hatását tekintve egy szelektív monetáris szigorításhoz hasonlítható, amelynek költségei a jegybank helyett közvetlenül a költségvetésben jelentkeznek, magasabb állami kamatkiadások formájában – fogalmazott a befektetési szakember.Az Amundi szerint a belső kereslet bővülése ellenére a külső egyensúly, illetve más sérülékenységi mutatók terén nem áll rosszul a magyar gazdaság. Az MNB által tartósan nyomott szinten tartott piaci kamatok azonban “könnyű prédává” tehetik a forintot.Ha néhány nagyobb piaci szereplő ráérez arra, hogy az MNB Monetáris Tanácsa próbálja elkerülni a kamatszint érdemi emelését, könnyen megindulhat a forint elleni spekuláció. Ugyanakkor az Európai Központi Bank (EKB) rendkívül laza monetáris politikája segít abban, hogy a forint jelképesnek is alig tekinthető szigorítással is megúszhat egy nagyobb összeomlást – véli Forián-Szabó Gergely.(MTI)