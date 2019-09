Amundi Alapkezelő: egyre vonzóbbak lehetnek a fix kamatozású eszközök

Magyarországon nincs ok a monetáris szigorításra, így a várhatóan hosszabb távon is fennmaradó alacsony alapkamat önmagában is támogatja a magyar befektetési eszközök vásárlását, különösen a fix, vagy közel fix kamatozású eszközök vonzerejét növeli – mondta Kocsi János, az Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. elemzője pénteken Budapesten sajtótájékoztatón.

Kifejtette: az elsősorban az Egyesült Államok és Kína közötti vámháború miatt kibontakozó gazdasági lassulás a világ legtöbb országában a további monetáris lazítás esélyét növeli. Magyarországon vonzó befektetési eszközök lehetnek például a magyar államkötvények, a vállalati kötvények, az osztalékfizető részvények, az ingatlanok, azon belül is elsősorban a kereskedelmi ingatlanok.



Jelezte: a magyar részvények régiós és világviszonylatban is olcsónak számítanak a rövid-középtávú növekedési lehetőségek és kockázatok tükrében. Az alacsonyabb magyar hozamok miatt rövidtávon az olyan magas osztalékfizető szektorok részvényei tűnnek vonzónak, mint az ingatlanpiac, a telekommunikáció, valamint a megújulóenergia-szektor.Rámutatott: az OTP esetében középtávon is profitnövekedés várható, mivel a bankcsoport jó ütemben és kellő hatékonysággal integrálja a régióban megvett bankokat.(MTI)