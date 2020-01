Amerikai magántőketársaság többségi tulajdonába kerül a Netrisk.hu

Amerikai magántőketársaság veszi meg a Netrisk.hu 75 százalékát – közölte a Netrisk.hu szerdán.

A biztosításközvetítő cég közleményében ismerteti: a varsói székhelyű MCI Group közép-európai magántőketársaság szerdán bejelentette, hogy a Netrisk.hu-ban meglévő részesedésének többségi hányadát eladja a bostoni székhelyű TA Associates magántőketársaságnak, a kisebbségi tulajdonos AMC Capital ezzel egyidejűleg minden részesedésétől megválik.

A TA Associates az ügyletet követően 75 százalékos tulajdoni többséget szerez a Netriskben. Az MCI Group 23,7 százalékos részesedésével továbbra is aktívan segíti majd a Netrisk további növekedését. A fennmaradó 1,3 százalékos részt a cég menedzsmentje birtokolja.

A TA Associates egyike a legnagyobb múlttal rendelkező globális növekedési magántőketársaságoknak, 1968-as alapítása óta befektetéseibe 33,5 milliárd dollárnyi tőkét vont be, stratégiájának részeként aktívan fektet a digitális gazdaságra fókuszáló vállalatokba. A kelet-közép-európai régióban többek között a kiberbiztonsággal foglalkozó cseh AVG Technologies valamint a szintén cseh W.A.G. Payment Solutions társaságban szerzett részesedést.



Maxime Cancre, a TA Associates alelnöke a közleményben kifejti: a Netrisknek kiváló és kiszámítható üzleti modellje van, jól felépített piaci pozícióval, erős és tapasztalt menedzsmenttel. Az MCI-jal karöltve azon fognak dolgozni, hogy támogassák a Netrisk további belföldi növekedését, másrészt kidolgozzák annak módját is, hogyan tudják a társaságot a régió vezető biztosításközvetítőjévé tenni az online és offline szegmensben egyaránt.Az MCI 2017 decemberétől, két éven keresztül volt a Netrisk.hu többségi tulajdonosa, ez idő alatt a társaság jelentősen fejlődött. A cég gyarapodásában az organikus növekedés mellett jelentős szerepe volt a Biztosítás.hu felvásárlásának is, ami önmagában 30 százalékkal növelte a díjbevételeket.Az 1994-ben alapított Netrisk 2001-ben Magyarországon elsőként tette lehetővé a biztosítások összehasonlítását és megkötését az interneten. A Netrisk.hu azóta piacvezető az online biztosításközvetítés piacán, regisztrált ügyfeleinek száma meghaladja az egymilliót. A biztosítások megkötése során teljes körű ügyintézést nyújtó szolgáltató a kötelező biztosításon kívül a biztosítók casco, utas-, lakásbiztosítási termékeit is forgalmazza a www.netrisk.hu portálon keresztül.(MTI)