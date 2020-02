Amerikai importvámok – Washington megemeli az Airbus repülőgépek büntetővámját

Washington március 18-ával 10-ről 15 százalékra emeli az európai Airbus repülőgépeket sújtó büntetővámot – jelentette be az amerikai kereskedelmi főtárgyaló, Robert Lighthizer hivatala (USTR) pénteken este.

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tavaly december elején törvényellenesnek minősítette az Airbus szubvencióját, és úgy döntött, hogy mivel az Európai Unió nem vetett véget a tisztességtelen támogatásnak, az Egyesült Államoknak joga van az elszenvedett károk mértékében, 7,5 milliárd dollár értékben vámemelésekkel visszavágni. Tavaly októberben – az Airbusnak nyújtott versenyellenes támogatásra válaszként – Washington már bejelentette, hogy büntetővámokkal sújt egyes európai termékeket is, köztük bort, sajtot, kávét, olívaolajat, konyhai eszközöket. Ezekre a termékekre az amerikai kormány 25 százalékos büntetővámot vetett ki. A péntek esti bejelentés szerint azonban ennek mértékét nem növeli tovább. Sőt, néhány apróbb változtatást is végrehajtott: a megvámolandó termékek listájáról levette például a szilvalevet.

A döntéssel 15 éve húzódó vita szélesedett tovább Brüsszel és az Airbus, valamint Washington és a Boeing repülőgépgyár között.



A Kereskedelmi Világszervezet egyébként hasonló értelmű döntést hozott az Airbus riválisa, a Boeing ellen is, az Európai Unió javára, csakhogy Brüsszelnek még nem adta meg az engedélyt a vámok kivetésére.Péntek éjjel közzétett nyilatkozatában az Airbus vezetősége közölte: az amerikai döntés megnehezíti a szubvenciókról folytatandó tárgyalásokra irányuló erőfeszítéseket, egyben kárt okoz az amerikai légitársaságoknak is, amelyeknek máris több Airbus-gyártmányú repülőgépekre lenne szükségük.A Boeing szóvivője szintén péntek éjjel kiadott nyilatkozatában leszögezte: reméli, az Airbus tartja magát a törvényi kötelezettségeihez, és felhagy a “törvénytelen szubvenciókkal”. Ugyanakkor bejelentette, hogy a Boeing tárgyalásokat folytat az amerikai kormányzat illetékeseivel arról, hogyan feleljen meg maga is a WTO szabályainak.(MTI)