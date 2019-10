Amerikai importvámok – Kínai pártlap: elérhetőbb cél lenne egy részleges megállapodás

Könnyebben elérhető és mindkét fél számára kedvező célnak nevezett a China Daily kínai pártlap egy részleges megállapodást az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus enyhítésére egy pénteken megjelent vezércikkben, miközben a két fél tárgyalói Washingtonban kétnapos tárgyalást folytatnak.

A cikk említést tesz arról a részleges egyezményről, melyet az Egyesült Államok Japánnal kötött hétfőn, kiemelve, hogy ez lehetőséget nyújtott a nehezebb kérdések későbbi megoldására. A szerző rámutat: amennyiben Washington nem hajlandó belátni, hogy a kereskedelem nem úgy működik, hogy a “nyertes mindent visz”, el fogja veszíteni annak a lehetőségét, hogy pontot tegyen “veszélyes játszmája” végére.

A cikk érvelése szerint, ha a jelenlegi tárgyalások ismét eredménytelenül zárulnak, és nem sikerül feloldani a patthelyzetet azelőtt, hogy a legújabb amerikai pótvámok életbe lépnének, Kína újabb válaszlépéseket tesz majd, és a kereskedelmi háború tovább fokozódik. “A kínai ellenintézkedéseken túl, ahogyan az a korábbiakban is történt, az Egyesült Államokat nem kímélik majd saját büntetővámjainak hatásai sem, mivel a pótvámok láncreakciót kiváltva az export és a termelés gyengüléséhez, a beruházások zsugorodásához, a fogyasztás visszaeséséhez, valamint leépítésekhez vezetnek” – írja a szerző, hangsúlyozva: Washingtonnak mostanra be kell látnia, hogy akármilyen mértékű nyomást gyakoroljon is, Peking nem fogja feladni Kína fejlődését egy “ésszerűtlen” átfogó kereskedelmi megállapodás kedvéért.



A Washingtonban zajló, kétnapos egyeztetéseken a kínai delegációt vezető Liu Ho miniszterelnök-helyettes csütörtökön, a tárgyalások megkezdése előtt úgy nyilatkozott: Kína kész együttműködni az Egyesült Államokkal a kereskedelmi mérleggel, a piacokhoz való hozzáféréssel és a befektetők védelmével kapcsolatos ügyekben. A kínai miniszterelnök-helyettest pénteken Donald Trump amerikai elnök is fogadja majd a Fehér Házban.A kínai értékpapír-piaci szabályozó hatóság pénteken közzétett egy ütemtervet azokra a régóta ígért intézkedéseknek a bevezetésére vonatkozóan, melyekkel a külföldi vállalatoknak biztosítana jobb feltételeket a kínai piacon.A tervek szerint az Egyesült Államok jövő keddtől 250 milliárd dollár értékű kínai árucikkekre vonatkozó pótvámokat emelne 25-ről 30 százalékra, míg december 15-étől újabb, összesen 160 milliárd dollár értékű kínai termékre vetne ki 15 százalékos büntetővámokat.A világ két legnagyobb gazdasága között fennálló kereskedelmi konfliktus immár 15 hónapja húzódik. Washington egyebek mellett technológiák ellopásával, illetve kikényszerített átadásával vádolja Pekinget, miközben a távol-keleti riválisa elszánt küzdelmet folytat azért, hogy világvezetővé váljon a csúcstechnológiás ágazatok, például a robotika és a mesterséges intelligencia terén.Trump elnök vezetése alatt Washington eddig több mint 360 milliárd dollárnyi kínai importcikkre vetett ki büntetővámokat, amire válaszul Kína 120 milliárd dollár értékű amerikai árura, zömében mezőgazdasági termékekre vezetett be pótvámokat.(MTI)