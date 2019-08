Amerikai importvámok – Kína tárgyalások útján oldaná meg a kereskedelmi konfliktust

Kína kész higgadt tárgyalások és együttműködés útján megoldást keresni a fennálló problémákra – jelentette ki Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes hétfőn a CGTN kínai nemzetközi televízió tudósítása szerint azt követően, hogy a múlt hétvégén tovább éleződött a Kína és az Egyesült Államok között fennálló kereskedelmi háború.

A kereskedelmi tárgyalásokon Kínát képviselő Liu a dél-kínai Csungkingban megrendezett Smart China technológiai szakkiállításon elmondott beszédében hangsúlyozta: Peking határozottan ellenzi a kereskedelmi háború további elmérgesedését, mivel az mindkét fél, valamint az egész világ érdekeit sértené. Hozzátette: Kína továbbra is azon dolgozik, hogy optimális befektetési környezetet alakítson ki, valamint nagy mértékben megerősítse a szellemi tulajdonjogok védelmét. Kína szívesen látja a világ bármely pontjáról, a többi közt az Egyesült Államokból érkező vállalatokat, hogy ott fektessenek be, vagy működjenek – hangsúlyozta.

A politikus úgy fogalmazott: Kína határozottan ellenzi a kereskedelmi protekcionizmust és a technológiai blokádokat, továbbá az ipari beszállítói és értékteremtői láncok integritásának megóvásán fáradozik.



A miniszterelnök-helyettes, aki Hszi Csin-ping kínai elnök első számú kereskedelmi tanácsadója, azt követően nyilatkozott így, hogy a múlt hét végén a két ország közötti kereskedelmi vita újabb fordulóponthoz ért. Kína pénteken bejelentette ugyanis, hogy a legutóbbi amerikai pótvámokra adott válaszlépésként szeptember 1-étől, valamint december 15-étől szintén újabb, 5 és 10 százalékos büntetővámokat vet ki 75 milliárd dollár értékű amerikai importcikkekre, valamint megszünteti az amerikai gyártású járművekre és járműalkatrészekre vonatkozó pótvámok felfüggesztését.Donald Trump amerikai elnök a hírre reagálva még pénteken a Twitteren bejelentette: a 250 milliárd dollár értékű kínai árucikkeket sújtó pótvámokat a jelenlegi 25 százalékról 30-ra emeli, a szeptember 1-étől, illetve december 15-étől tervezett, 300 milliárd dollár értékű kínai importtermékekre kirovandót pedig 10-ről 15 százalékra. Az elnök emellett felszólította az amerikai cégeket, hogy hozzák vissza az Egyesült Államokba a Kínába kiszervezett termelést – e kijelentése kapcsán azonban már vasárnap visszakozni látszott.Keng Suang, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn Trump bejelentéséről úgy nyilatkozott: Kína további ellenlépéseket tesz saját érdekeinek megóvására, amennyiben az Egyesült Államok valóban új vámtarifákat léptet hatályba.A kínai állami sajtó hétfőn élesen kritizálta a legújabb amerikai intézkedéseket. A China Daily kínai pártlap vezércikke szerint az amerikai vezetés Kínával szembeni vámháborúja politikai indíttatású, Washington szándéka pedig az, hogy a legnagyobb kereskedelmi partnere továbbra is érje be a “másodhegedűs” szerepével, és tegyen úgy, ahogy az Egyesült Államok diktál. A szerző rámutat: “Washington még mindig nem ismerte fel, hogy Peking nem fog behódolni a követeléseinek, akármekkora nyomást gyakoroljon is rá.”A Kínai Kommunista Párt szócsövének tartott Global Times hétfőn közölt vezércikke szerint pedig az amerikai vállalatok számára “öngyilkosság” lenne elhagyni a kínai piacot.(MTI)