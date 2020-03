Amerikai előválasztás – Szakértő: Trump Sanderst választaná ellenfélnek

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és republikánusok Bernie Sanders vermonti szenátort választanák ellenfélnek, mert az ő programja teljesen “inkompatibilis” az amerikai választók elképzeléseinek többségével – mondta Magyarics Tamás Amerika-szakértő csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.

A szakértő elmondta, a demokrata elit is tartott attól, hogy Bernie Sanders lesz az elnökségért harcba szálló jelölt, mert az ő programja még a demokrata főáramtól is balra áll, ráadásul nagyon drága lenne a megvalósítása.

Tartottak attól is, hogy Sanders elnökjelöltsége negatívan érintené sok jelölt szereplését a kongresszusi és a szenátori választásokon is – tette hozzá.



A szakértő szerint az amerikaiak többsége nem vevő Sanders “forradalmára”, és ezzel szemben Joe Bident, az Obama-kormányzat volt alelnökét támogatják, aki nem akarja felforgatni a közéletet.Ráadásul, mivel más demokrata jelöltek a visszalépésükkel Joe Bident támogatták, így jelentősen megnőtt a szavazótábora – mutatott rá.(MTI)