Amerikai előválasztás – Biden kampánycsapata felfogadta César Chávez unokáját tanácsadónak

A demokraták várható elnökjelöltje, Joe Biden kampánycsapata felfogadta a néhai amerikai emberi jogi aktivista, César Chávez lányunokáját kampánytanácsadónak – jelentette kedden az amerikai ABC televízió.



Julie Chávez Rodriguez korábban a demokraták elnökjelöltségéért szintén versenyző Kamala Harris kaliforniai szenátor elnökválasztási kampányának munkatársa volt, és jelenleg is a szenátor mellett dolgozik. De dolgozott Barack Obama kormányzatánál is, akkor a Fehér Háznak az LMBT-közösséggel, a spanyolajkúakkal, a veteránokkal, a fiatalokkal és – az ABC televízió konkrétumokat nélkülöző megfogalmazása szerint – a “progresszívokkal” fenntartott kapcsolatait fogta össze és felügyelte.

Biden kampánycsapatában a feladata szintén a spanyolajkú közösségekkel történő kapcsolattartás lesz. Ebben segítője Cristóbal Alex, egy spanyolajkú alapítvány korábbi igazgatója.



Az ABC értékelése szerint a spanyolajkú közösségekben sokan gyanakvással viseltetnek Biden iránt, mert az Obama-kormányzat alelnökeként neki is felelőssége volt illegális bevándorlók kitoloncolásában. A spanyolajkú szavazók inkább Biden korábbi nagy vetélytársát, Bernie Sanders vermonti szenátort támogatták.Elemzők emlékeztetnek rá, hogy az elmúlt hetekben Biden megszaporította kapcsolatfelvételeit a spanyolajkú amerikai közösségek tagjaival és képviselőivel. Májusban felkérte az amerikai politikai életben radikális baloldaliként számon tartott Alexandria Ocasio-Cortez New York-i kongresszusi képviselőt is, hogy legyen tagja az egyik munkacsoportjának. A korábban Sanders szenátort támogató és Bident élesen bíráló Ocasio-Cortez feladata a “hídépítés” Sanders és Biden támogatói között.(MTI)