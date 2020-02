Amerikai elÅ‘vÃ¡lasztÃ¡s – Bernie Sanders nyert New Hampshire-ben

Bernie Sanders vermonti szenátor nyerte meg a demokraták előválasztását az északkeleti New Hampshire államban kedden.

A választók 26,1 százaléka voksolt a vermonti politikusra, míg a második helyen Pete Buttigieg, az indianai South Bend városka volt polgármestere végzett 24,2 százalékos szavazati aránnyal.

Az előválasztás nagy meglepetése Elizabeth Warren massachusettsi szenátor és Joe Biden, az Obama-kormányzat volt alelnöke: ők egyetlen delegátust sem szereztek a nyári elnökjelölt-állító konvencióra. Amy Klobuchar minnesotai szenátor 19,8 százalékos szavazataránya mögött Warren 9,4 százalékos támogatottsággal a negyedik, Biden pedig a voksok 8,4 százalékával az ötödik lett. A választási szabályok szerint a jelöltségre pályázó politikusoknak legalább két választási körzetben vagy az államban összességében 15 százalékos támogatottságot kell elérniük ahhoz, hogy delegátus képviselhesse őket az országos elnökjelölt-állító konvencióra. Ennek megfelelően az összesen 24 delegátust küldő New Hampshire-ben Sandersnek hét, Buttigiegnak és Klobucharnak pedig hat-hat küldöttje lesz. “Köszönöm, New Hamsphire! Hadd mondjam el ma este, hogy ez a győzelem csak a kezdet, amely véget vet Donald Trump kormányzásának” – mondta éljenző hívei előtt Sanders.



Elizabeth Warren szenátor a választási eredmények megszületése után Manchester városában mondott beszédet. “Eddig még csak két tagállamban volt voksolás” – fordult a híveihez, és utalt arra, hogy hosszú hónapokig tartó előválasztási küzdelem van még hátra. Joe Biden már kedden délután elutazott New Hampshire-ből Dél-Karolinába. Elemzők szerint számított a rossz eredményekre. Az NBC televízió felmérése szerint a New Hampshire-ben élők mintegy 48 százaléka az elmúlt néhány napban döntötte el, hogy kire adja a voksát.Előválasztást tartottak a republikánusok is. Donald Trump elnök a voksok 86 százalékával nyert, egyetlen kihívójára, a 74 éves William Weld, volt massachusettsi kormányzóra a szavazók 9,1 százaléka adta a voksát.(MTI)