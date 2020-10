Amerikai elnökválasztás – Az olajipart féltik Bidentől a republikánusok

Az olajipar iránti aggodalmuknak adtak hangot az amerikai republikánusok, miután a csütörtöki elnökjelölti vitán a demokrata Joe Biden azt mondta, hogy a megújuló energiaforrásokba fektetne forrásokat, és “kivezetné” a kőolajhasználatot az energetikából.

Biden ehhez hozzátette, hogy megszünteti az iparágnak nyújtott szövetségi támogatást is, ha elnök lesz.

A texasi kormányzó arra figyelmeztetett, hogy Biden ezzel megszünteti a “keményen dolgozó texasi családok” megélhetését.

Emlékezzünk erre a választás napján – írta a Twitteren Greg Abbott.

Donald Trump, a posztért ismét induló republikánus elnök úgy értékelte demokrata versenytársa szavait, hogy Biden “lényegében azt mondja, tönkre fogja tenni az olajipart”.

Az elnök kifejezte meggyőződését, hogy a szélenergia használata nem hatékony és károsítja a környezetet.

A vita megítélését az amerikai médiumok többnyire politikai rokonszenveiknek megfelelően értékelték.

A The New York Times című liberális lap több elemzőt szólaltatott meg, és többségük azt mondta, Biden nyerte meg a vitát. Igaz, egyikük, Jamelle Bouie, a lap publicistája hozzátette: Biden már azzal is nyert, hogy “nem követett el baklövést”.



A Fox televízió kommentátorai szerint a vitából Trump került ki győztesen és megerősödve.A Politico című lap azt írta, hogy az elnökjelölti vita valószínűleg nem befolyásolja az elnökválasztás eredményét, ugyanis már több mint 40 millió amerikai leadta voksát levélben, vagy élt a korai szavazás lehetőségével.(MTI)