Az amerikai igazságügyi tárca hozzáférést sürget a rendőrség számára a Facebook-felhasználók titkosított üzeneteihez – értesült az amerikai sajtó csütörtökön.

Az amerikai kormányzati szándékot az Egyesült Királyság és Ausztrália is támogatja. A Buzzfeed című portál információi szerint William Barr igazságügyi miniszter Kevin McAleenan ügyvezető belbiztonsági miniszterrel, valamint Priti Patel brit belügyminiszterrel és Peter Dutton ausztrál belügyminiszterrel közös, nyílt levélben terjeszti elő a kérést Mark Zuckerbergnek, a Facebook elnök-vezérigazgatójának napokon belül.

A levél tartalma kiszivárgott az amerikai sajtóhoz, mások mellett például az AP amerikai hírügynökséghez is. “Nem engedhető meg, hogy vállalatok előre megfontoltan megalkossák a maguk információs rendszerét, kizárva belőle a tartalmakhoz történő bármiféle hozzáférési lehetőséget, megakadályozva még a legkomolyabb bűncselekmények nyomozását is” – fogalmaznak a levélben a miniszterek. Egyben sürgetik Zuckerberget, hogy az üzenetek titkosítását a Whatsapp után ne terjessze ki a Facebook-felhasználókra is.



William Barr a nyáron egy New Yorkban rendezett kiberbiztonsági konferencián veszélyesnek minősítette az internetes médiumokon megjelenő üzenetek titkosítását. Felidézte a WhatsAppon lezajlott egyik üzenetváltást, amelynek során egy drogkartell mexikói rendőrségi tisztségviselők meggyilkolásáról egyeztetett. A Facebook tulajdonában lévő WhatsAppot szakértők a talán leggyakrabban használt üzenetközvetítőnek tartják, amelynek titkosított üzeneteihez még a Facebookról sem lehet hozzáférni. Joe Osborne, a Facebook szóvivője, miután a miniszterek várható közös levelének részletei kiszivárogtak, közleményben szögezte le csütörtök este, hogy a cég “erőteljesen ellenzi” a kormányzat kísérletét az üzenetek ellenőrzésére. Osborne szerint ugyanis ez mindenütt aláásná az emberek biztonságát és jogát a magánélethez.Zuckerberg még márciusban jelentette be, hogy kiterjeszti az üzenetek titkosítását a WhatsApp után a Facebookra is. Ezt csütörtök este az interneten sugárzott élő beszélgetésében megerősítette.(MTI)