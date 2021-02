AMC: magyar cégek mutatkoznak be a világ legnagyobb ökológiai kiállításán

Tizenkilenc magyar kiállító mutatkozik be az Agrármarketing Centrum (AMC) közreműködésével a világ legnagyobb ökológiai kiállításán, a Biofach eSpecial virtuális rendezvényen – közölte az AMC szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a Biofach Nemzetközi Bio-Élelmiszer és Bio-Áru Szakkiállítás szerdától péntekig tartó kiállítás tematikája a “Shaping. Transformation. Stronger. Together”, azaz “Alakítás. Átalakulás. Erősebben. Együtt.” szlogen köré épül, utalva az idei év kihívásaira. A kongresszus teret ad a trendeknek és az innovációknak, a termékbemutatóknak és a fenntarthatóságról szóló előadásoknak, így kiemelten foglalkozik az ökológiai gazdaság és táplálkozás átalakulásának kérdéseivel is.

A bio tanúsító szervezeteken kívül a kiállításon többek között gombatermékek, tésztafélék, gyógynövény-termékek, teakülönlegességek, szárított gyümölcsök és olajos magvak, fűszerpaprika-termékek, extrudált snack-ek, hidegen sajtolt olajok, rizstermékek gyártói és biozöldségek, gyümölcsök termelői mutatkoznak be a világ bioélelmiszerei iránt érdeklődő közönségnek – tették hozzá.



Az AMC fontosnak tartja, hogy segítse a bioszektorban tevékenykedő élelmiszerelőállítók exportpiacra jutását. Éppen ezért Biofach eSpecial néven megvalósuló rendezvényen megjelenési lehetőséget biztosítanak a magyar cégek számára, ezzel segítve az üzleti kapcsolatok ápolását és a hazai üzleti pozíciók erősítését.A rendezvényen 16 hazai biogazdálkodást folytató és biotermékeket előállító céget mutat be az AMC cég- és termékleírással, valamint biztosítja a beszerzői oldalon tevékenykedő szakmai partnerek elérhetőségét. Emellett három cég egyéni megjelenési lehetőséget is kap, így előadásokon, megbeszéléseken, termékbemutatókon is részt vesznek – ismertette az AMC.(MTI)