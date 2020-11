Állandóság és változás jellemzi 2020- ban az ingatlanpiacot

„Semmi sem állandó, csak a változás maga” – Hérakleitosz ókori bölcsessége napjainkban igazabb, mint valaha. Az úgynevezett „harmonika-effektus”, azaz egy ciklikusság általában jelen van a gazdasági életben, de olyan óriási felfordulást, amelyet 2020 hozott el világszerte, már rég nem tapasztalhattunk. A COVID-19 által hozott egészségügyi helyzet gazdaságra való hatása most egyértelműen uralja a mindennapokat. A történelem során persze sokszor fordult elő, hogy bizonyos erők hatására a gazdasági piacok zárnak, nyitnak, szűkülnek. Ilyenkor az optimista és a pesszimista hozzáállás is folyamatosan váltakozik, hiszen kivetítve a globális helyzetet saját életünkre valóban ingadozik, hogy mikor milyennek látjuk a jövőt.

Ha a járványhelyzetet vizsgáljuk, itt is szembe kell néznünk a folyamatos változással, hiszen egy nyugodtabb nyár után most éppen megint nagyon izgulós napokat élünk, a vírus rohamosan terjed, és nem látjuk a végét, nem tudjuk, mikor lesz vakcina, jut-e vajon mindenkinek. Mivel már több mint féléve éljük hasonló hullámvasúton utazva életünket, ez természetesen minden területet erősen befolyásol.

„Az ingatlanpiac az egyik legnagyobb érintett” – mondja Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. „A befektetők esetében a stabilitás és a megbízhatóság a két legfontosabb hívószó. Számukra az a fontos, hogy az ingatlanbefektetésük hosszútávon versenyképesség szempontjából ideális választás legyen a többi befektetési formához képest. Budapest eddig Közép-Euróbában, regionális szinten a külföldi befektetők egyik kifejezetten kedvelt lokációja volt, mind az ingatlanállomány, mind az ingatlanárak versenyképességét figyelembe véve.”

Jelenleg viszont a gazdasági bizonytalanságok is kihatnak erre, hiszen a biztos, stabil viszonyítási pontok és a tervezhetőség alaposan megingott.

„A budapesti, belvárosi ingatlanpiacon például jelenleg a vevők és eladók tekintetében nagyon nagy eltérés tapasztalható az álláspontok kapcsán” – folytatja a szakértő. – „Van a piacon jelenleg egy alapvetően optimista vevőcsoport, akik szeretnének jó pozícióban ingatlant vásárolni. Ők tettre készek és keresik a megfelelő paraméterekkel rendelkező ingatlanokat. Vannak ezzel a vásárlói réteggel párhuzamosan viszont olyan eladói csoportok, amelyek ragaszkodnak az elképzeléseikhez az eladói szempontok kapcsán, hiába változtak meg mostanra a piaci lehetőségek és feltételek.”

További vevőcsoport típus, amely szintén jelen van a belvárosi piacon az, amelynek lehetősége van jó minőségű és paraméterekkel rendelkező ingatlanokat számukra is megfelelő és jó áron venni. Ők most még várakozó állásban vannak, nem látják világosan a jövőt és azt, merre mozdul a piac az elkövetkezendő időszakokban. Kétségkívül létezik egyébként az az eladói réteg is, akik aktívan lekövetik a piac mozgásait és folyamatosan árat csökkentenek, mert látják, hogy alkalmazkodniuk kell a mozgásban lévő vevőcsoportok dinamikájához és igényeihez, ha ténylegesen eladni szeretnének.

„Nem könnyű most hosszútávú előrejelzésekbe bocsátkozni” – mondja a Central Home szakértője. –„Sajnos jelenleg valóban csak annyi biztos, hogy a bizonytalanság még egy ideig itt lesz velünk. Mi úgy jósoljuk, hogy most jön néhány olyan hét, amikor sok lesz a mozgás az ingatlanpiacon, de egészen biztos lesz drasztikus csökkenés is, amikor a járvány a tetőpontjánál tart majd. És a távolságtartás együtt jár azzal is, hogy a kereslet visszaesik. Az ingatlanértékesítés alapvetően egy személyes találkozásokkal is járó műfaj, és bár próbáljuk az online eszközöket bevetni, a vevők többsége érthető módon igényli a személyes jelenlétet.

Munkatársaimmal folyamatosan elemezzük a helyzetet, és igyekszünk a belvárosi ingatlanpiaci mozgásokat heti bontásban értékelni.”