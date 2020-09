Alkalmazottból exkluzív lakástextil-tervező, majd az Év Marketingese

„Leírhatatlanul boldog vagyok! Az első ilyen konferencián még alkalmazottként vettem részt. Csodálattal néztem mindenkit, aki megfordult a színpadon. Lenyűgözött és magával ragadott a légkör. Aztán eljött a nap, amikor elhittem, hogy én is képes vagyok létrehozni és irányítani egy vállalkozást, elhittem, hogy fel tudom építeni az ügyfeleimben a bizalmat” – mondta Ambrus Barbara.

A budapesti szakember a lehető legexkluzívabb ügyfélkörnek dolgozik, olyan megrendelőket tudhat magáénak, mint például a Four Seasons Hotel Gresham Palace, melynek berendezési és textilmunkáiért felelt. Ő az, aki megálmodja a házak, villák, szállodák ruháját, majd drapériákba, függönyökbe, párnákba, kárpitokba, szőnyegekbe, tapétába öltöztetve életre kelti a tereket, utánozhatatlan miliőt teremtve.

Egy ilyen klientúra kiépítése rendkívül nehéz, óriási elhivatottságot igénylő feladat. Ennél a vevőkörnél a megszokott marketingeszközök nem működnek, nem lógnak a Facebookon, nem iratkoznak fel hírlevelekre, nem használnak kuponokat, és egyáltalán nem reagálnak a hirdetésekre.

Ambrus Barbara kompromisszummentes szolgáltatással és exkluzív ügyfélkiszolgálással építette ki exkluzív ügyfélkörét. Elmondta, hogy a teljes körű diszkréció magától értetődő alapfeltétel, ahogyan az is, hogy bármikor elérhetőnek kell lennie. A bármikor valóban azt jelenti, hogy bármikor és bármeddig, azonban ezzel soha nem élt vissza senki.

Kívülről úgy tűnhet, hogy ezek a vevők szórják a pénzt, ám ez a feltételezés nem is állhat messzebb a valóságtól.

Ambrus Barbara szerint nagyon is tudatos, megfontolt, értékteremtő befektetésekben gondolkodnak egy-egy beruházáskor. Fontos számukra az időtállóság, az egyediség, ezért Barbara kizárólagosságot biztosít az általa tervezett dizájnra, termékekre. Ugyanilyen fontos a tételes, precíz ajánlat és a fillérre pontos elszámolás. Ha kávézóban találkoznak, még a kapucsínót is ő fizeti magának és az ügyfeleinek is, ez elvi kérdés.

Ambrus Barbaráról

Bölcsész és közgazdász szakon szerzett diplomái mellett tanult lakberendezőnek a KREA Design Iskolában. Néhány év multis ügyfélszolgálati tapasztalat után egy hazai vezető belsőépítészeti cég külföldi értékesítési feladataiért felelt. 2004-től öt éven át az ÉS Galéria – függöny- és lakástextilszalon szakmai és marketingvezetője volt. Vállalkozását, a Design Commando Kft.-t 2009-ben alapította.

Insta: ambrus_barbara

Web: www.ambrusbarbara.hu

Facebook: @ambrusbarbaraenterior

Az Év Marketingese díjról

Az Év Marketingese díjat a Marketing Commando alapította 2008-ban. Célja, hogy évről évre bemutassa és díjazza a kis- és középvállalkozókat. A verseny meghívásos, az indulók a Marketing Commando ügyfelei közül kerülnek ki. A versenyzők a Marketing Szuperkonferencián mutatják be a pályázati prezentációjukat, melyek közül a konferencia résztvevői egyszerű, titkos szavazással választják meg az Év Marketingesét.