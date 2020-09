Alkalmazkodás, üzletmenet-folytonosság és kobotok: csomagolás és raklapozás

A kobotokok sokféle módon támogatják az alkalmazkodást és az üzletmenet folytonosságát bizonytalan időkben. Olyan UR-kobotra épülő alkalmazásokat helyeztünk a középpontba – a minőségellenőrzéstől a hegesztésig -,amely bemutatja, hogy a kobotok milyen rugalmas, jövőbiztos automatizálási telepítéseket tesznek lehetővé különböző méretű vállalatok számára.

A csomagolás és a raklapozás az ellátási lánc legkevésbé ergonomikus feladatait foglalja magában, ezzel egyidejűleg pedig a munkavállalókat érő jelentős számú ismétlődő terhelésekért és mozgásszervi rendellenességekért is felelős. A nehéz terhek emelése és a hajolás az áruk felvétele vagy becsomagolása nem pusztán nem-ergonomikus velejárói a munkának, amelyek magukban hordozzák a sérülések kockázatát, hanem ismétlődnek is, ami teret ad az emberi tévedésnek, mivel a dolgozók figyelme egyre csökken. A tényezők ezen kombinációja révén az együttműködő robotok ideális partnerként szolgálnak a csomagolási és raklapozási folyamatokhoz.

A gyártásban jelentkező megakadások kezelésének módját kereső ügyfelek nagy érdeklődést mutatnak a gyors megtérülést biztosító kobotok iránt felgyorsult. Szembesülve az olyan termékek iránti kereslet hirtelen megugrásával, mint az orvosi alkatrészek és az egyéni védőeszközök, számos ügyfél úgy találta, hogy a kobotokra épülő csomagolási és raklapozási technológia hatékony módja a termelés növelésének.

Hasonlóképpen, a COVID-19 korlátozások súlyosbítják a már meglévő munkaerőhiányból adódó kihívásokat a feldolgozóiparban és egyéb iparágakban. Minden eddiginél nehezebb személyzetet találni, a betegségből eredő távollétek folyamatos kockázatot jelentenek, ezeken kívül pedig az utazási korlátozások és a társadalmi távolságtartás szükségessége miatt rövid távon nem célravezető az emberi munkaerő alkalmazása. A kobotok jelentősége megnőhet ezekben a helyzetekben, pótolhatják a hiányzó munkaerőt és biztosíthatják az üzletmenet folytonosságát a kedvezőtlen munkaerő és általános működési feltételek ellenére.

A kobotok alkalmazása további munkaerő felvételét eredményezi

Bizonyos helyzetekben kobotok alkalmazása a csomagoló és a raklapozó munkaterületeken akár új alkalmazottak felvételéhez is vezethet a megnövekedett termelési szintnek köszönhetően. Ez történt a spanyol RNB Cosméticos esetében is. A vállalt hat UR10-et vezetett be csomagoló és dobozoló üzemében a gyártósor végi raklapozási feladatok elvégzésére. A kobot cellák telepítése óta az RNB Cosméticos gyorsan és hatékonyan megnövelte a termelést.

Emberi munkaerővel együttműködve, percenként hat csomagot gyártó ciklusban több mint 350 különböző tételre alkalmazva a rendszer annyira hatékony volt, hogy új munkatársakat vettek fel a gyártás megugrásának kezelésére. Ennek eredményeként a meglévő személyzetet felmentették a nem ergonomikus feladatok végzése alól, fejlesztették szakmai készségeiket – a csomagolás és a raklapozás helyett -, így most ezek a dolgozók irányítják a kobotok működését. „Nem alkalmazunk szakértő személyzetet egy csúcstechnológiás robot kezelésére. Munkatársainkat szakértőkké alakítjuk azáltal, hogy fejlesztjük készségeiket” – mondta Aurelio Tornero, az RNB Cosméticos gyárigazgatója.

Az RNB Cosméticos munkatársai maguk látják el a kobot programozásával kapcsolatos feladatokat, így nincs szükség robotprogramozó szakértőkre.

Kobotok végzik a nehéz súlyok emelését a L’Oréal-nál

A L’Oréal India punéi üzemében az operátorok manuálisan végezték a sor végi műveleteket, aminek következtében egy 8 órás műszakban összesen mintegy 8.500 kilogrammnyi (18.700 fontnyi) súlyt mozgattak meg. A L’Oréal India ezt túl nagy kockázatként ítélte meg, amit két UR10 telepítésével sikeresen hárított el az operátorokról. A kobotok lehetővé tették a társaság számára a csomagolás és raklapozás során végzett emberi munka teljes kiiktatását, a teljes eszközhatékonyság pedig 5%-kal nőtt a raklapcsere során megtakarított időnek köszönhetően. „Az együttműködő robotok hozzájárultak a munkafolyamat kockázatainak teljes megszüntetéséhez. Felhasználóbarátak, karbantartásmentesek és rendkívül hatékonyak. Örömünkre szolgál, hogy a Universal Robots kobotjait alkalmazhatjuk gyártósorainkon.”- mondta Ranjit Ekda, a L’Oréal India gyártási ellátási láncának vezetője.

A L’Oréal India az UR által vezérelt együttműködő automatizálás révén sikeresen kiküszöbölte a magas ergonómiai kockázatot jelentő feladatokat.

A Nippon Zettic egyesíti az emberek és a robotok legjobb tulajdonságait.

Japánban a vezető fogkrémgyártó NIPPON ZETTOC CO. LTD UR5 kobotok használatát vezette be a csomagoló és dobozoló soraikon fellépő munkaerőhiány leküzdése céljából. „Az emberek képesek rugalmasan dolgozni, de természetesen a gyenge pontokat is számításba kell venni, például, a munkavégzés esetleges hirtelen megszakítását vagy a készségek közötti egyenlőtlenségeket” – mondta Junichi Kano, a NIPPON gyártástechnológiai osztályának vezetője. „Ezért a célunk egy olyan sor létrehozása, amely az emberek és a robotok legjobb tulajdonságait ötvözi.”

A vállalat belső dobozos csomagolószalagját, amelyhez korábban két emberre volt szükség, most egy fő és négy UR5 kobot működteti, ami lehetővé teszi a folyamatos gyártást akkor is, amikor a dolgozók szüneteket tartanak. Az UR5 kobotok a termelést is felgyorsították, 30 százalékkal növelve az óránként csomagolt termékek számát. A külső dobozos csomagolás most egy, a UR5 által teljesen automatizált módon történik, miközben a személyzet több olyan hozzáadott értéket képviselő feladaton dolgozhat, mint például az anyagellátás és a folyamatellenőrzés.

A belső csomagolási soron található négy darab UR5 lehetővé teszi a NIPPON számára a gyártás folytatását akkor is, ha a dolgozók szünetet tartanak.

A raklapvarázsló lett a kedvenc

Az egyszerű használat egy olyan minőségi elvárás, amire minden Universal Robots-hoz fűződő megoldásnál törekszünk. A raklapozási feladatok programozásának egyszerűsítése érdekében a Polyscope operációs rendszerbe beépítettünk egy speciális raklapvarázslót. A varázsló mindössze a doboz sarkának bejelölését és méreteinek megadását igényli a felhasználótól, miközben a robot kiszámítja, hogy a négyzetrácson belül hol kell elhelyezkednie az alkatrészeknek.

A repülőgép-alkatrészeket gyártó Tool Gauge a raklapvarázsló segítségével csökkentette a munkaerőköltségeket és mentesítette munkavállalóit az ismétlődő és időigényes feladatoktól az egyesült államokbeli seattle-i létesítményében. Eredetileg teljes munkaidőben foglalkoztattak egy CNC gépkezelőt, aki legyártotta a sérülékeny, megmunkált rézalkatrészeket, majd egyszerűen levette őket CNC adagolójáról, amiket aztán megtisztított, leöblített, megszárított és végül dobozba csomagolt. Most egy UR3-as kobot végzi mindezt: felveszi, öblítőfürdőbe helyezi és egy szárító elé tartja az alkatrészeket, majd egy négyzetrácsos minta szerint mindegyiket egy külön kartonpapír-rekeszbe ejti.

„A raklapvarázsló mindannyiunk kedvencévé vált” – magyarázza Steve Ouzsts, a Tool Gauge gyártási mérnöke. „Rendkívül erőteljes és könnyen kezelhető.” A Tool Gauge vezérigazgatója, Jim Lee becslései szerint a vállalat már az első megrendeléskor 9.000 dollárt spórolt meg a csökkentett munkaerőn. „Ily módon nem veszik kárba gépkezelőnk tehetsége, aki így nagyobb értékű projektekre, például a CNC gépek telepítésére és programozására tud összpontosítani” – magyarázza.

A Tool Gauge által használt UR3 a beépített raklapvarázsló segítségével pontosan a kartoncellákba ejti az alkatrészeket.

Tudjon meg többet arról, hogy az Universal Robots hogyan segíti a vállalatokat a COVID-19 elleni küzdelemben! Töltse le a „Kobotok a covid ellen” című tanulmányunkat.