Alig nőtt a befektetési alapok vagyona januárban

A befektetési alapokban kezelt vagyon januárban 0,5 százalékkal, 34 milliárd forinttal nőtt; a hónap végén a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) tagjai 6930 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban, ami az utóbbi hónapok lendületes emelkedése után lassuló növekedés – közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel.

A tőkeáramlások eredője plusz 48 milliárd forintot mutat – írták. Számos kategória esetében volt tőkekiáramlás, de azon kategóriák esetében, ahol tőkebeáramlást mértek, jelentős volt a mozgás. Kiemelkedően sok friss tőke érkezett a kötvény-, a vegyes és a részvényalapokhoz – közölték.

A kötvényalapoknál jelentős, 32,3 milliárd forint tőkebeáramlást mértek, ez a legmagasabb a kategóriák között. Mindhárom alkategóriánál a tőkebeáramlás dominált, de ezen belül is kiemelkednek a hazai rövid futamidejű kötvényalapok, ahová 19,5 milliárd forintnyi tőke áramlott. A tőkeáramlásoknak köszönhetően a kötvényalapok vagyona 1,5 százalékkal 1525 milliárd forintra tudott növekedni.

A vegyes alapoknál is tőkebeáramlás volt januárban, 28,4 milliárd forint, ez a második legmagasabb érték a kategóriák között. Mindhárom alkategória esetében a vevők voltak többségben. A hozamok ezúttal nem tettek hozzá a növekedéshez, de így is a kategória vagyona 1,9 százalékkal 1355 milliárd forintra nőtt a hónap során.

A részvényalapoknál tőkebeáramlást figyeltek meg januárban, közel 23 milliárd forint értékben. Ehhez természetesen hozzájárult két, a hónap folyamán indult részvényalap is. A növekedést tovább segítették a hozamok. Mindennek eredőjeként a részvényalapok vagyona 4,1 százalékkal 631 milliárd forintra nőtt.



Az ingatlanalapok esetében ezúttal tőkekiáramlást mutatnak az adatok 7,3 milliárd forint értékben. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 0,6 százalékkal lett kevesebb, 1661 milliárd forint.Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapoknál tőkebeáramlás volt tapasztalható közel 12 milliárd forint értékben. A hozamok is kedvezően alakultak, így a vagyon 2,7 százalékkal 678 milliárd forintra nőtt.A tájékoztatás szerint a BAMOSZ 25 tagja 10 400 milliárd forint vagyont kezel, ezen belül mintegy 6900 milliárd forintot befektetési alapokban.(MTI)