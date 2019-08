Rendkívüli közgyűlést tart az AKKO Invest augusztus 30-án, azzal a céllal, hogy a társaság tulajdonosai többek között a részvények névértékének csökkentéséről és új igazgatósági tagok választásáról dönthessenek. A közgyűlés része a vállalat átalakulási folyamatának, mely az év elején indult meg azzal a céllal, hogy az AKKO megvalósíthassa a jelenleg még kialakítás alatt álló új stratégiáját.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Standard kategóriájában jegyzett AKKO Invest Nyrt. (korábbi nevén Plotinus Nyrt.) januárban megválasztott Igazgatósága befejezte a társaság február óta tartó átvizsgálását és végrehajtotta az ezzel kapcsolatban felmerült elengedhetetlen jogi és egyéb intézkedéseket. Az Igazgatóság jelenleg a társaság új stratégiájának véglegesítésére fókuszál, de ezzel összefüggésben szükségesnek tartja az Igazgatóság átalakításának lehetőségét biztosítani a részvényesek számára.

Az AKKO Investnek intenzív növekedési tervei vannak, befektetéseivel értéket kíván teremteni részvényeseinek, amit a továbbiakban is a tőkepiac nyújtotta eszközök igénybevételével kíván megvalósítani. A vállalat egyik fontos célja, hogy a jelenlegi Standardból a BÉT Prémium kategóriájába és a BUX-indexbe is bekerüljenek részvényei, melyhez – többek között – a jelenleginél nagyobb részvénypiaci forgalom, likviditás szükséges, aminek elérését a részvények névértékének a csökkentése (split) is támogathat. Ennek érdekében az Igazgatóság a rendkívüli közgyűlés napirendjére felvette alehetőségét is. Ezzel a lépéssel a részvények névértéke a jelenlegi 1600 forintról 25 forint/darabra csökkenne és darabszáma arányosan növekedne, de az AKKO alaptőkéjének összege és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogok nem változnának.

Céginformáció

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett AKKO Invest Nyrt. (korábbi nevén Plotinus) vagyonkezeléssel foglalkozik, részvényeit 2011 óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén. Működése során elsősorban reálgazdasági befektetésekre fókuszál, melynek keretében kedvező növekedési kilátásokkal rendelkező, és jó nyereségtermelő-képességű vállalati részesedéseket és ingatlanokat vásárol. Az AKKO Invest célja, hogy befektetési-portfóliójának folyamatos szélesítésével eszközalapon jól meghatározható értéket képviselő vagyonkezelőként működjön.

www.plotinus.hu