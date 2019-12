Ajándékvásárlás: ügyeskedő csúszhat a pályára

Nyugtát tetszik kérni? Átárazunk, vagy átrázunk? Jön az év hete a boltokban, elején az ezüst, végén az arany hétvége. Van mire figyelni, ár, nyugta, csere-bere, vagy például a 14 napnál hosszabb elállási lehetőség feltételei a webes vásárlásnál.

Jön a karácsonyi vásárlási roham utolsó tíz napja, amikor a legtöbb pénzt költöd el a boltokban. De nem mindegy a hogyan. A boltosok tudják, hogy ha visszavárják máskor is a vásárlót, akkor mindenben és pontosan kell kiszolgálni. De hát ügyeskedők mindig becsúszhatnak a pályára.

nyugtát tetszik kérni?

Nem mai találmány. Csak olyan helyen vásárolj, ahol kérdés, kérés nélkül adnak nyugtát. Az ugyanis kötelező. Ha nem kapsz, akkor nehéz reklamálni bármi miatt is, a csere-bere pedig reménytelen vállalkozás.

kedveském, éppen átárazunk

Magyar fordításban: éppen átrázunk. Ha a pénztárnál nagyobb árat mutat a pénztárgép, vagy a fizetés után a nyugta, mint ami a polccímkén, a bolt honlapján, vagy a reklámújságban volt, az szabálytalan. Az eltérő árak esetében a vásárlónak a legkisebbet kell csak kifizetnie.

Természetesen a boltosok is emberek, előfordulhat informatikai hiba, vagy véletlenül egy hibás kiírás a polcon, de ez azonnal és gyorsan rendezhető a boltban.

nem látod, a “készlet erejéig” oda van írva, te

Karácsony hajrájában is akad akció. A “készlet erejéig” című reklám esetében, ha már elfogyott a leárazásra beállított darabszám, arról is tájékoztatni kell a vásárlót a boltosoknak. Ha a leárazás első napján boltnyitáskor te vagy az első vásárló és azt mondják, már elfogyott, akkor az már gyanús, jöhet a hatóság.

Előfordulhat ugyanakkor, hogy a beszállítás késedelme miatt nem indul időben az akció, vagy elmarad, de az egy másik történet – és nem úgy kezdődik, hogy “sajnáljuk, már elfogyott”.

bocsi, de kettőt kaptam, kicseréled? – ajándék csere-bere

Gondolj rá a vásárlás első pillanatában. Nem kötelező, de kialakult a gyakorlata. De kell hozzá nyugta (nem kell odaadni az ajándékkal együtt, ráér akkor, ha kiderül valami gond van, így ne dobd el). Sértetlennek is kell lennie a portékának, hiszen a boltos csak a hibátlan árucikket tudja visszavenni (azt majd később megpróbálja másnak eladni, hiszen nem az ablakon dobja ki a csere-berében visszavitt portékát).

Célszerű vigyáznia gyári csomagolásra is, ha az ép marad, akkor könnyebb a csere-bere.

Felesleges a nyugtára ráíratni, hogy visszacserélik, mivel ilyen joguk – nyilatkozatot tenni – az eladóknak, pénztárosoknak nincs is.

micsoda disznóság! ki se bontottuk és elromlott!

Az ajándék hibája kínos meglepetés, de hát ez csak a kicsomagolás után derül ki. A minőségi reklamáció teljesen más, mint a csere-bere, és mindegy, hogy boltban, vagy webáruházban vásároltál, megillet a joga.

Két ága-boga van, a jótállás (garancia) és a szavatosság.

A jogszabályban külön meghatározott, főleg nagyobb értékű műszaki cikkekre, bútorokra, lakásfelszerelési cikkekre, egyes játékokra például egy év kötelező garancia van. Ez azt jelenti, hogy ha a vásárlást követő egy éven belül kiderül, hogy már a vásárlás pillanatában hibás volt a portéka, vissza lehet vinni a boltba, vagy közvetlenül a szervizbe (választhatsz), és jöhet a javítás. Ha ez nem megy, akkor csere, vagy értékcsökkenés, vagy elállás a vásárló lehetősége. És mindig a vásárlás helyén, a boltban kell reklamálni, vitatkozni. A garanciális ügyekben vita esetén a boltosnak kell igazát bizonyítania.

Ha a vásárlást követő három munkanapon belül derül ki hiba, akkor a bolt köteles kicserélni a jótállásos cikket. Ez ajándékvásárlásnál nem mindig jön be, hiszen sokan korábban vásárolnak, de egyes boltok az ünnepek utánra is felajánlják ezt a lehetőséget.

A kötelező szavatosság minden olyan termékre érvényes két esztendeig, aminek nincs rövidebb fogyaszthatósági, vagy minőségmegőrzési ideje (élelmiszerek, vegyiáruk lehetnek ilyenek). Ha vita van, akkor fél évig a boltos a hunyó, neki kell bizonyítania igazát, utána térfélcsere jön és a vásárlónak.

de hát azt mondták, visszaküldhetem egy hónap múlva is – webes elállási jogok

A megrendelést, vásárlást követően indoklás nélküli, jogszabályban előírt elállási joga a vásárlónak kizárólag a webáruházas vásárlásban van. Ez 14 nap, aminek számolgatása az áru átvételét követően indul. De el lehet állni a rendelés és a kiszállítás, átvétel közötti időszakban is. És nem kell magyarázkodni, ez egy indoklás nélküli lehetőség. Persze, a portékának hibátlannak, sérülésmentesnek kell lennie.

A 14 napos elállási jog uniós szabály, tehát bármely uniós raktárból vásárolt és szállított portékára igaz. Ha nem az uniós határokon belülről vásárolsz, akkor nincs ilyen előírás. Ezért is érdemes megnézni a webáruház honlapját legalább azért, hogy kitől és honnan is vásárolsz.

babucikám, mindjárt gyújtjuk a csillagszórót és nem jött meg az ajándék

A webáruházak számottevő része már most jelzi, okulva a múltból, meddig tudja a megrendeléseket úgy fogadni, hogy az a csillagszóró gyújtásáig meg is érkezzen. Egyébként is jelezniük kell a szállítási határidőt, de tudjuk, bármi közbejöhet, például defekt, targoncáshiány. És sovány gyógyír, ha a később érkező ajándékot már nem veszed át, hiszen elállhatsz. Tehát rendelj minél gyorsabban.

na de azt mondtad, hogy 30 napon belül visszavihetem

Egyes webáruházak a verseny hevében hosszabb elállási jogot kínálnak a vásárlónak, mint 14 nap. De nagyon kell figyelni arra, hogy a jogszabályban előírt 14 napos kötelező elállási lehetőséget követő időszakra ír-e elő valamilyen feltételt a webáruház az elállásra. Lehet ilyen például a levásárlás, a csere, vagy vásárlási utalvány felkínálása is. Ebben – de csak a 14 nap utáni időszakra – szabad a kezük a webáruházaknak.

kedveském, a vásárlók könyvét csak a főnök adhatja oda

És most éppen nincs bent, tetszik tudni, most már nem lehet benne előre lapozni. Nos, a vásárlók könyvét mindig oda kell adni a vásárlónak, ha kéri. Igaz, most már a korábbi bejegyzéseket nem láthatják a többiek, ez egy uniós adatvédelmi előírás, de hát a közösségi oldalak világában ennek nagy súlya nincs.

A boltosok egyébként kötelesek kiírni azt is, panaszukkal, ha a boltban nem sikerül orvosolni, kihez, milyen hatósághoz fordulhatnak, például békéltető testülethez, vagy a fogyasztóvédelmi ügyeket is kezelő járási hivatalokhoz.

hú, pont az orrom előtt zárt be

A boltosok kötelesek kiírni a nyitvatartás pontos időszakát, ha pedig bármilyen változás van benne, azt is. Így például azt is, hogy december 25-én és 26-án zárva tartanak, hiába írja elő ezt törvény.

Mi viszont a kereteket adjuk meg, amit a jogszabályok előírnak. Most éppen ez van:

ünnepi időszak változások boltok nyitvatartása ezüst hétvége december 14 szombat heti pihenőnap lenne, de munkanap, december 27 helyett szokásosnál hosszabb nyitvatartás december 15 vasárnap heti pihenőnap – a boltok nagyobb része kinyit arany hétvége december 21 szombat heti pihenőnap – szokásosnál hosszabb nyitvatartás december 22 vasárnap heti pihenőnap – a boltok nagyobb része kinyit december 23 hétfő munkanap – hosszabb hétköznapi nyitvatartás karácsony december 24 kedd heti pihenőnap ledolgozzuk december 7-én 14 órakor kötelező bezárni december 25 szerda munkaszüneti nap – boltok zárva (kivétel: benzinkút, virágbolt, édességbolt, pályaudvarok, nonstop kisbolt) december 26 csütörtök munkaszüneti nap – december 27 péntek heti pihenőnap ledolgozzuk december 14-én szokásos nyitvatartás, de egyes kisebb iparcikk boltok nem nyitnak ki pénteken, vagy szombaton december 28 szombat heti pihenőnap – december 29 vasárnap heti pihenőnap –

(blokkk.com)