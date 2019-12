Ajándék: más a csere-bere és ha elromlott

A csere-berének is vannak szabályai, például foltozott gatyával ne kísérletezz, igaz, íratlanok, és buktatói is. Hát még a minőségi reklamációnak: de az le van írva és kötelező. Mindkettőre igaz a kérdés: de mit csinálj, ha nincs mire cserélni? Hogy nehezebb legyen: van három napos csereszabály is, de az már a minőségi reklamációhoz kapcsolódik.

Csak a karácsonyi gyertyagyújtás, ajándékbontogatás után derült ki, hogy tetszett-e neked, vagy nem a fa alá helyezett portéka, vagy éppen működik-e, hibás-e. Szoktak lenni sorok emiatt is a boltban a karácsonyi pihenőnapokat követően, nem is rövidek.

Íratlan csere-bere szabályok: és ha nincs másik?

A karácsony utáni csere-bere megszokott, annak ellenére, hogy erre semmiféle jogszabály nem kötelezi a boltost. Az ajándékvásárlás hevében nem ritkán előfordul, hogy a megajándékozott az ajándékbontás után elhúzza a száját, mert egyszerűen nem tetszik neki a meglepetés. Vagy ha túl sokat emlegette, mit is szeretne karácsonyi meglepetésnek, nem megy csodaszámba, ha éppen kettőt kap a vágyott portékából.

A boltos pedig segít az ünnepek után, ha tud, de van reklámértéke is annak, ha csere-berél. De hát amit visszavisznek, azt majd később el is akarja adni, különben bukik a csere-berén. Ezen is sok múlik.

A csere-berében is lehetnek buktatók

De hát a csere-bere sem mindig olyan könnyű feladat.

nyugta az kell

Egyrészt kell hozzá a nyugta, kivéve, ha bármilyen más módon igazolni tudja a vásárló, hogy azt a valamit abban a boltban vette, ahol cserélni szeretné. Lehet ez például egy kártyás fizetést igazoló bankbizonylat, de például egy saját márkás terméknél sem sokkal bonyolultabb a kérés.

Ha garanciális volt az ajándéknak szánt portéka, szerencsés a jótállási jeggyel együtt a cserére visszavinni (azon például a gyári szám is rajta van, így másik darabhoz már nem használható).

Igaz, az ajándékkal együtt nem nagyon illik a nyugtát is odaadni, a jótállási jeggyel viszont fordított a helyzet. A tapintatos ajándékozó egyszerűen csak készenlétben tartja a nyugtát. Ha pedig elvész a nyugta, akkor sincs minden végleg veszve, de ettől a pillanattól kezdve el is lehetetlenülhet a csere-bere és a boltos emiatt nem hibáztatható.

csomagolás: ne dobd ki azonnal

Az természetes, hogy az ajándékot előbb-utóbb kibontod. A csere-berében nem is a díszes ajándékcsomagolás a kérdés, hanem az úgynevezett gyári csomagolás. Ha ezt sértetlenül hagyod, mert már ránézésre eldőlt a csere-bere szándéka, egyszerű lesz a történet. Ha viszont megsérül a gyári csomagolás, de a másik, az újólag kiválasztott portékáéval kicserélhető, akkor sincs gond.

De ha a gyári csomagolás nincs meg, vagy nem cserélhető át, vagy már használhatatlan, akkor a boltos is nehéz helyzetbe jutott. Ilyenkor az számít, el tudja-e adni a visszavitt portékát a gyári csomagolás nélkül később.

és ha nincs másik

És mi van akkor, ha nincs más, amire szívesen kicserélnéd a visszavitt ajándékot. Nincs például kisebb-nagyobb méretű cipő, vagy ing. Ebben az esetben akár bukhat is a csere-bere, de a boltosok egy része azért ad még egy esélyt, pontosabban egy későbbi levásárlási lehetőséget, vagy éppen egy vásárlási utalványt.

na és ha akciós volt az ajándék, melyik ár számít

El kell fogadni azt is, hogy ha teljesen más fajta portékát választanál a csere-berében, és például akciós volt az első körben vásárolt ajándék, akkor az az összeg vásárolható le később, amennyit korábban a pénztárban hagytál. Nyilván nem várható el a kereskedőtől, hogy drágább portékát adjon a csere-berében, mint amennyi pénzt régebben otthagytak nála.

ne strapáld le

És természetesen a csere-berére visszavitt portékának hibátlannak, sérülés mentesnek kell lennie és nem lehet használt. Egy cipőről természetesen a méretazonosság esetén is csak felpróbálása után derülhet ki, hogy kényelmes-e, de ha már a szilvesztert végigtáncoltad benne, nem szerencsés próbálkozás a csere-bere. A cipőtalp árulkodó lehet, a szamárfüles könyv, összefirkált gyerek kifestőkönyv, borfoltos nyakkendő, rúzsfoltos üvegpohár, félig üres kölnis üveg ugyancsak.

És még lehetne tovább csavarni, mi van akkor például, ha az ünnepek után másikra cserélt ajándék portéka később elromlik: semmi különös, akkor is jöhet a minőségi reklamáció. De az már nem csere-bere.

Hibás, nem működik: az már minőségi reklamáció

Az ajándék hibája kínos meglepetés, de hát ez csak a kicsomagolás és rövidebb-hosszabb használat után derül ki. A minőségi reklamáció teljesen más pálya, mint a csere-bere, és mindegy, hogy boltban, vagy webáruházban vásároltál, megillet a joga. Minőségi problémák miatt akkor reklamálhatsz, ha úgy véled, hogy már a vásárlás pillanatában hibás volt a megvett portéka.

A minőségi reklamációnak két ága-boga van, a szavatosság és a jótállás (garancia). Ha intézed, nyugta itt is kell, ha pedig adtak hozzá, mert olyan volt a portéka, akkor jótállási jegy is.

termékszavatosság

A kötelező termékszavatosság minden olyan fogyasztási cikkre érvényes a vásárlást követő két esztendeig, aminek nincs rövidebb fogyaszthatósági, vagy minőségmegőrzési ideje. Az élelmiszerek, vegyiáruk lehetnek ilyenek, ott a terméken feltüntetett, a vásárlást követő határidő lép be jogvesztő pontként. Olyat nem kellett volna megvenned, ahol már a vásárláskor lejárt a feltüntetett határidő.

A két év termékszavatosság a zoknitól a hokedlin keresztül a lábasig mindenre érvényes, értékhatártól függetlenül.

vitás esetben

Ha a reklamáció intézésekor vita van, akkor a vásárlást követően fél évig a boltos a hunyó, neki kell bizonyítania igazát, ha nem hisz a vásárlónak. Fél év után térfélcsere jön és a vásárlónak kell bizonygatnia igazát, panasza megalapozottságát. A reklamáció feltétele a rendeltetésszerű használat is, emiatt leggyakoribb a vásárló és a boltos között a vita.

jótállás (garancia)

A jótállás – hűha – karácsonykor is kötelező a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt nagyobb értékű, elsősorban műszaki cikkekre, lakásfelszerelési cikkekre, vagy például egyes játékokra, vagy másik példa a babakocsi. A kötelező jótállás ideje egy év, a termékeket egy kormányrendelet határozza meg, ahol az alsó értékhatár tízezer forint. A jótállásos termékek esetében, ha vita van a kifogás megalapozottságában, az egy év alatt végig a boltosnak kell bizonyítania igazát. Az egy év után ráadásul belép a termékszavatosság második éve (ami így a kötelező jótállással együtt kettő esztendő).

A jótállás feltételeiről írásban kötelező tájékoztatni a vásárlót, ráadásul magyarul.

A véletlenül kínai, vagy más idegen nyelvű vásárlói tájékoztató a termék tulajdonságairól, a kezeléséről, amelyeket a jogszabály alapján kötelező feltüntetni, nem éppen szabályos. Ha a csomagolásból két tucatnyi nyelvű vásárlói tájékoztató is kipottyan, kell lennie közöttük magyar nyelvűnek is.

a három napos kötelező csere: van ilyen is

A vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíthetsz csereigényt a jótállásos termékekre, a boltos ilyenkor köteles cserélni.

jogaid összesen az annyi, mint

Reklamálni a boltban és a javító szervízben is lehet, te választhatsz.

A háromnapos kötelező cserén túl elsősorban javítást, ha pedig ez nem megy, cserét kérhetsz. Ha ez sem megy, akkor árengedményt is kaphatsz, ha azért valamennyire mégis csak használható a megvett portéka, persze rendeltetésének megfelelően. De ha ez sem megy, akkor elállhatsz a vásárlásodtól és a vételár visszajár.

a web az más

Egy kicsit nagyon. A webáruházban vásárolt portéka 14 napon belül visszaküldhető, tehát indoklás nélkül elállhatsz, nem kell csere-beréért kuncsorogni. Sőt, már a rendelés és a házhoz szállítás, vagy az átvétel között is meggondolhatod magad.

A minőségi reklamáció menete ugyanaz, mint a hagyományos boltban.

nem sikerült?

Hát igen, nem mindig aratsz sikert a boltban, ha reklamálsz. De hát vita esetében kötelező jegyzőkönyvet felvenni, a boltos pedig köteles kiírni, hova fordulhatsz panaszoddal. Ez lehet a hatóság, ami első fokon most a járási hivatal. Ha ez kevésnek tűnik, vannak a kereskedelmi és iparkamarák mellett ügyködő békéltető testületek, oda is fordulhatsz.

(blokkk.com)